Claudia López: “Fajardo y yo somos los únicos que construimos mayorías sin matar al otro bando”

La precandidata presidencial Claudia López aseguró que su propuesta política, impulsada junto al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, busca representar una alternativa ciudadana frente a la polarización nacional. En diálogo con Néstor Morales durante Mañanas Blu, la exalcaldesa de Bogotá insistió en la necesidad de construir mayorías “sin odio ni venganza”.

“Sergio y yo somos los únicos que construimos mayorías, no para matar al otro bando, sino para gobernar para todos y sacar a la gente adelante”, sostuvo López, recalcando que su objetivo no es derrotar contrincantes sino fomentar consensos que fortalezcan la democracia.

La dirigente ecologista explicó que su propuesta de una tercera consulta ciudadana busca ofrecer al electorado una opción más allá de los extremos representados por las consultas “de la izquierda petrista y de la derecha uribista”. Según López, “el país no se puede quedar atrapado entre esas dos orillas, hay una gran mayoría que quiere cambio sin radicalismo”.



Una invitación abierta a Fajardo para unir fuerzas

Durante la entrevista, López confirmó que mantuvo una reunión privada con Sergio Fajardo y su equipo para dialogar sobre una alianza de centro. “Fue una conversación muy amena, hablamos del país, de las oportunidades y de la necesidad de una tercera consulta. Creo que la democracia consiste precisamente en que la gente tenga opciones reales en las urnas”, explicó.

La precandidata señaló que la convocatoria para esa consulta vence el próximo 6 de febrero, razón por la que están trabajando contrarreloj para definir la inscripción. “Leonardo Huerta y yo estamos listos para inscribirnos la próxima semana, pero creemos que es muy importante que Sergio esté. Si las encuestas tienen razón, él ganaría esa consulta, y yo no tengo ningún problema con eso. Que lo decida la gente”, afirmó.



Para López, el propósito es claro: reducir la fragmentación del electorado y ofrecerle a los colombianos una alternativa “decente, con experiencia y sin corrupción”.



“Ya demostramos que se puede gobernar sin excluir a nadie”

Recordando su gestión como alcaldesa de Bogotá, López defendió su experiencia como ejemplo de pluralismo político. “El día que llegué a la Alcaldía no pregunté por quién votó la gente. Goberné sin corrupción, construí 60 colegios y contraté la primera línea del metro, porque el metro no es de Claudia ni de Petro, es de Bogotá”, expresó.

La exmandataria subrayó que su trayectoria demuestra que la política puede ejercerse desde la cooperación y no desde la rivalidad. “Para nadie es un secreto que he sido antiuribista toda mi vida, pero cuando fui alcaldesa no excluí a nadie; goberné para todos”, dijo, en contraste con lo que calificó como “el estilo confrontacional del actual gobierno”.

López también insistió en que el reto fundamental del país es recuperar la seguridad, la salud y la estabilidad económica, pilares que considera deteriorados. “No podemos retroceder al pasado del uribismo, pero tampoco seguir en un gobierno que ha destruido la salud y sigue gobernando con corruptos. Eso no es cambio”, subrayó.

El desafío de romper la polarización

Frente a un panorama político dominado por los extremos, López reconoció que la contienda no será sencilla. Sin embargo, confía en que el voto ciudadano puede reconfigurar el mapa electoral si encuentra una opción de centro sólida: “Si no ofrecemos una alternativa, la gente no se va a quedar esperando; se irá a un extremo u otro, y eso sería regalar nuestros votos”.

López criticó duramente las inconsistencias de las encuestas, a las que calificó de “groserías metodológicas”, y sostuvo que solo las urnas podrán reflejar la verdadera fuerza del centro político. “Por eso quiero ir a la consulta del 8 de marzo: para que sean los ciudadanos, no las encuestas, quienes decidan”.

Una apuesta por el consenso y la moderación

Aunque las diferencias entre López y Fajardo han sido históricas, la exalcaldesa afirma que los une una visión de país basada en la transparencia y la educación. “Los dos hemos sido gobernantes serios, con equipos honestos y comprometidos. Tenemos matices de carácter, pero coincidimos en lo fundamental: trabajar sin corrupción y con educación como motor de cambio”, afirmó.

La líder de la Alianza Verde concluyó reiterando su disposición a apoyar una eventual candidatura de Fajardo si resulta ganador en la consulta: “Si Sergio me gana, lo respaldaré. Y estoy segura de que él haría lo mismo. Lo importante es unir mayorías para avanzar, no para destruir”.