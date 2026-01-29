En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Claudia López: “Fajardo y yo somos los únicos que construimos mayorías sin matar al otro bando”

Claudia López: “Fajardo y yo somos los únicos que construimos mayorías sin matar al otro bando”

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial busca consolidar una tercera opción política junto a Sergio Fajardo, alejada de la confrontación entre el petrismo y el uribismo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad