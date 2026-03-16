Habla mamá de mujer que pide suicidio asistido por trastornos mentales: primer caso en Colombia

La historia de Catalina Giraldo Silva, psicóloga de 30 años, diagnosticada con trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad, solicitó en 2025 a su EPS Sanitas acceder al suicidio asistido, que consiste en que un médico entregue el medicamento para terminar la vida, pero sea el propio paciente quien lo administre.

La petición fue negada porque el procedimiento aún no cuenta con una reglamentación en Colombia, lo que llevó a la mujer a iniciar una batalla jurídica para que se reconozca su solicitud.

Habla mujer de 30 años que pide suicidio asistido por trastornos mentales: primer caso en Colombia

Catalina aseguró en una investigación de Noticias Caracol que su decisión llega después de años de tratamientos fallidos. Según relató, ha pasado por nueve hospitalizaciones psiquiátricas, tres ciclos de terapia electroconvulsiva y más de 40 esquemas farmacológicos sin resultados.

“Yo siento que es un infierno… me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso”, afirmó. En octubre de 2025 presentó formalmente la solicitud ante su EPS, argumentando que el procedimiento sería una forma de evitar intentos impulsivos y dolorosos.



“Yo he intentado acabar con mi vida… pero tampoco quiero lastimar a mi familia. Me pregunté si había una forma segura de hacer esto”, explicó.

Habla mujer de 30 años que pide suicidio asistido por trastornos mentales: primer caso en Colombia Foto: Noticias Caracol

Sin embargo, uno de los testimonios que más ha impactado es el de su madre, María Ángela Silva, quien ha acompañado el proceso de su hija durante años. La mujer asegura que ha visto el deterioro de Catalina desde la adolescencia y hoy comprende la decisión que ha tomado.

“Yo no puedo concebir la vida de Cata como hoy. Eso no es vida para ella, ella no está viviendo dignamente”, afirmó. Aunque reconoce el dolor que implica aceptar esa posibilidad, sostiene que su prioridad es evitar que su hija siga sufriendo. “¿Cómo no voy a acompañar a mi hija a partir cuando su vida físicamente le es imposible vivir un día sin sufrimiento, cuando yo la ayudé a llegar a este planeta?”, dijo.

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"Yo no puedo vivir feliz viendo sufrir a una hija, porque está haciendo todo lo posible para que yo sea feliz y ella está sufriendo", añadió.

Pese a su apoyo, la madre admite que no pierde la esperanza de que algo cambie. “Yo estoy tomando una decisión de acompañar a mi hija, pero eso no quiere decir que no quiera que pase un milagro”, señaló.

Mientras la familia espera que la Corte Constitucional revise el caso tras la negativa de un juez de tutela, María Ángela asegura que estará con su hija hasta el final si la justicia autoriza el procedimiento. “Si me lo permiten, yo le sostendré una mano y con la otra ella tendrá que tomar su decisión”, expresó.