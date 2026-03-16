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Blu Radio  / Sociedad  / Habla mamá de mujer que pide suicidio asistido por trastornos mentales: primer caso en Colombia

Habla mamá de mujer que pide suicidio asistido por trastornos mentales: primer caso en Colombia

La mujer de 30 años asegura que ha pasado por nueve hospitalizaciones psiquiátricas, tres ciclos de terapia electroconvulsiva y más de 40 esquemas farmacológicos sin resultados.

Habla mamá de mujer que pide suicidio asistido por trastornos mentales: primer caso en Colombia
Habla mamá de mujer que pide suicidio asistido por trastornos mentales: primer caso en Colombia
Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 16 de mar, 2026

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