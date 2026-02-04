Registrador Penagos pide a CNE resolver situación de listas a Congreso y consultas máximo el viernes

El registrador, Hernán Penagos, se refirió a las decisiones que está tomando actualmente el Consejo Nacional Electoral sobre las revocatorias de algunos candidatos y listas al Congreso, así como sobre la participación de algunos candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas del 8 de marzo.

Penagos le pidió al CNE tomar estas decisiones, a más tardar, el viernes.

“Hoy los tiempos son demasiado ajustados y ojalá, esperamos, sé que tienen mil cosas que resolver, pero el CNE debe rápidamente, antes del próximo 6, es decir, el viernes, tener resueltos no solo esos temas relacionados con las consultas, sino aquellos derivados de las diferentes cámaras y senados, porque ese material tiene que iniciar su producción esta semana para poder que llegue a su destino final; de lo contrario, no vamos a ser capaces de llegar a esos lugares, porque es un tema simplemente de incapacidad material por las dificultades tan grandes que son enviar 40 millones de tarjetones a todo el territorio nacional y al exterior”, dijo Penagos.

El registrador nacional, Hernán Penagos. Foto: Suministrada

El registrador explicó además que el material debe ser enviado a más de 60 países y por eso es necesario empezar el proceso, teniendo en cuenta que las elecciones son el 8 de marzo.



“Estamos esperando que rápidamente se resuelvan esas circunstancias porque pueden empezar incidencias complejas. Después de que el material esté impreso, y peor aún, ya en el proceso de distribución, es imposible, imposible; no es ni siquiera un tema económico, puede estar todo el dinero, no hay posibilidad de volver a recogerlo y enviarlo en su momento, y ahí tendríamos casi que incumplir algunas obligaciones; luego sí tenemos ahí una circunstancia que nos tiene inquietos”, dijo Penagos.