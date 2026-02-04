Consecuencias tras la reunión Petro-Trump: 4 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 4 de febrero de 2026:



Tras llevarse a cabo la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, se llevó a cabo el primer bombardeo contra un campamento del ELN en el Catatumbo , que dejó cerca de 7 guerrilleros abatidos.

Bernie Moreno dio detalles de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump y anunció que Estados Unidos tiene ojo avisor en las elecciones de Colombia para 2026.

. El registrador Nacional Hernán Penagos solicitó al Consejo Nacional Electoral que se acelere las definiciones sobre los candidatos que podrán participar en las consultas del 8 de marzo.

La Costa Caribe podría verse afectada nuevamente por las intensas lluvias, como consecuencia de un segundo frente frío proveniente de Norteamérica.

como consecuencia de un segundo frente frío proveniente de Norteamérica. El colombovenezolano Alex Saab habría sido capturado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, presuntamente, con fines de ser extraditado a Estados Unidos.

Escuche el programa completo aquí: