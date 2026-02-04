Consecuencias tras la reunión Petro-Trump: 4 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 4 de febrero de 2026:
- Tras llevarse a cabo la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, se llevó a cabo el primer bombardeo contra un campamento del ELN en el Catatumbo, que dejó cerca de 7 guerrilleros abatidos.
- Bernie Moreno dio detalles de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump y anunció que Estados Unidos tiene ojo avisor en las elecciones de Colombia para 2026.
- El registrador Nacional Hernán Penagos solicitó al Consejo Nacional Electoral que se acelere las definiciones sobre los candidatos que podrán participar en las consultas del 8 de marzo.
- La Costa Caribe podría verse afectada nuevamente por las intensas lluvias, como consecuencia de un segundo frente frío proveniente de Norteamérica.
- El colombovenezolano Alex Saab habría sido capturado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, presuntamente, con fines de ser extraditado a Estados Unidos.
Escuche el programa completo aquí: