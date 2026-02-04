Riesgos en las regiones en plena época electoral: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 4 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 4 de febrero de 2026:
- Juan Fernando Cristo, precandidato presidencial, se pronunció sobre la consulta de la izquierda.
- Nicolas Farfán, exregistrador delegado en lo Electoral y Alejandro Ocampo,representante a la Cámara del Pacto Histórico, debatieron sobre la lista del Pacto Histórico en el Valle del Cauca.
- Alejandra Barrios, directora de la MOE, habló sobre el mapa de riesgos electorales.
- Juan Antonio Casas, director general del Gimnasio Marymount Campestre, dio detalles sobre la unión entre el Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount para fortalecer su propuesta educativa.
- Raúl Restrepo, capacitador de Finanzas Personales de BBVA en Colombia, comentó sobre el incremento de las tasas de interés.
Escuche el programa completo aquí: