Riesgos en las regiones en plena época electoral: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 4 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 4 de febrero de 2026:



Juan Fernando Cristo, precandidato presidencial , se pronunció sobre la consulta de la izquierda.

, se pronunció sobre la consulta de la izquierda. Nicolas Farfán, exregistrador delegado en lo Electoral y Alejandro Ocampo,representante a la Cámara del Pacto Histórico , debatieron sobre la lista del Pacto Histórico en el Valle del Cauca.

y , debatieron sobre la lista del Pacto Histórico en el Valle del Cauca. Alejandra Barrios, directora de la MOE , habló sobre el mapa de riesgos electorales.

, habló sobre el mapa de riesgos electorales. Juan Antonio Casas, director general del Gimnasio Marymount Campestre , dio detalles sobre la unión entre el Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount para fortalecer su propuesta educativa.

, dio detalles sobre la unión entre el Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount para fortalecer su propuesta educativa. Raúl Restrepo, capacitador de Finanzas Personales de BBVA en Colombia, comentó sobre el incremento de las tasas de interés.

Escuche el programa completo aquí: