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Barranquilla sería excluida del plan de continuidad de combustibles: Asoportuaria

La resolución del Ministerio de Minas restringiría el uso de infraestructura de almacenamiento y distribución de combustibles con que cuenta la ciudad.

Lucas Ariza Asoportuaria.png
Lucas Ariza, director de la Asociación de Puerto del Atlántico.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

En un comunicado, la Asociación de Puertos del Atlántico dio a conocer su preocupación por el plan de continuidad de combustibles líquidos derivados del petróleo que presentó el Ministerio de Minas y Energía por las graves consecuencias que este pueda traer para la ciudad.

"La propuesta restringe injustificadamente el uso de infraestructura de almacenamiento, excluyendo instalaciones privadas plenamente operativas y construidas con recursos privados, tal como es el caso de la zona Portuaria de Barranquilla y su infraestructura portuaria existente para almacenamiento y distribución de combustibles”.

Su director, Lucas Ariza, advirtió que en ese sentido se desaprovecha la posibilidad de que, desde Barranquilla, se distribuya combustible hacia el interior del país, a través del Río Magdalena y con las cadenas de abastecimiento que representan la navieras fluviales.

Ariza agregó que esta resolución también es restrictiva de la competencia “porque saca de la cadena de almacenamiento y distribución a los actores privados que hoy funcionan y prestan un servicio al país en cuanto a distribución de combustibles”.

En ese sentido, recalcó que, de expedirse la resolución del Ministerio de Minas, podría afectarse la “eficiencia logística, al elevar costos e incluso comprometer la seguridad energética del país, concentrando toda la cadena de importación de combustibles para el Plan de Continuidad en un solo actor, dejando por fuera a la zona Portuaria de Barranquilla de los almacenamientos estratégicos”.

Desde Asoportuaria, también llamaron la atención sobre “la omisión en el trámite obligatorio de consulta previa ante la SIC, requisito esencial para cualquier regulación con impacto en la estructura del mercado”.

El director gremial pidió al gobierno que, con las observaciones presentadas, se corrijan las disposiciones restrictivas y se garantice un proceso regulatorio técnico, transparente y ajustado a la ley.

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