Desmantelan red señalada de robar aceite de palma entre Santander, Cesar y Norte de Santander

La Fiscalía General de la Nación anunció la desarticulación del grupo delincuencial conocido como 'Polisombras', señalado de estar detrás de una serie de casos de piratería terrestre que afectaron el transporte de aceite de palma en corredores viales de Santander, Cesar y Norte de Santander.

De acuerdo con la investigación, la estructura criminal habría participado en al menos nueve hechos delictivos ocurridos entre 2023 y 2025, apropiándose de cargamentos avaluados en más de 1.000 millones de pesos.

Las autoridades establecieron que los integrantes del grupo interceptaban vehículos cisterna que transportaban aceite de palma en sectores como La Lizama, en Santander; Río de Oro y San Alberto, en Cesar; y Ocaña, en Norte de Santander. Posteriormente, intimidaban a los conductores, tomaban el control de los automotores y retenían a las víctimas mientras concretaban el hurto de la mercancía.

Según la Fiscalía, la organización identificaba previamente los vehículos que iban a atacar y utilizaba automóviles estacionados sobre la vía para obligar a los conductores a detener la marcha y facilitar la acción delictiva.



En diligencias de allanamiento realizadas en San Alberto y Aguachica, en Cesar; Ocaña, en Norte de Santander; y La Lizama, en Santander, fueron capturados siete presuntos integrantes de la estructura.

Durante los operativos las autoridades incautaron un arma traumática, 600 galones de ACPM, 19 toneladas de aceite de palma, una tonelada de aceite de palmiste, 13 motobombas, tres plantas eléctricas, 42 recipientes para almacenamiento de líquidos, varias mangueras y un tractocamión.

Los capturados fueron identificados como Jesion Alexander Mantilla, Miguel José León García, Johan Leonardo Ríos León, Ricardo Reyes Riaño, Carlos Martín Pinzón Ibáñez, Amyn Alberto Escobar Gutiérrez y Maikol Stiven Santiago Ríos.

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Un fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, receptación y secuestro simple, de acuerdo con la presunta participación de cada uno en los hechos investigados. Ninguno aceptó los cargos.

Por decisión de un juez de control de garantías, seis de los procesados fueron enviados a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.