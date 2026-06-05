Desmantelan red de funcionarios de la Dian que exigía dinero a empresarios y apoyaba contrabando

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro funcionarios vinculados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), señalados de integrar una presunta red de corrupción que habría utilizado sus cargos para exigir dinero a empresarios y favorecer actividades de contrabando en diferentes regiones del país.

Los procesados son Ladys María Benítez Orcasita, Carlos Emiliano Pérez Gómez, Jorge Enrique Ariza Vivero y Erwin Yasser Escudero Rondón. De acuerdo con la investigación, los implicados habrían participado en distintos hechos relacionados con presiones indebidas, actos administrativos irregulares y presuntos beneficios otorgados a estructuras dedicadas al ingreso ilegal de mercancías.

En uno de los casos documentados por la Fiscalía, Benítez Orcasita, Pérez Gómez y Ariza Vivero habrían ejercido presiones económicas y administrativas contra la representante legal de una clínica especializada en salud mental, luego de detectar supuestas inconsistencias tributarias y contables durante procesos de fiscalización adelantados por la Dian.

Según el ente acusador, los funcionarios le exigían a la empresaria el pago de 100 millones de pesos para evitar sanciones que podrían superar los 1.500 millones de pesos. La investigación señala que la víctima se negó a entregar el dinero solicitado.



La Fiscalía indicó que, tras no concretarse el pago exigido, la empresaria habría sido afectada con embargos a cuentas bancarias, requerimientos reiterados y la expedición de actos administrativos en su contra. Como parte del material probatorio, fueron documentadas al menos seis reuniones entre los investigados y la víctima, dos de las cuales habrían sido utilizadas para formular exigencias económicas.

El cuarto funcionario procesado, Erwin Yasser Escudero Rondón, es señalado de favorecer presuntamente a una organización dedicada al contrabando que operaba en la Troncal del Caribe. De acuerdo con la investigación, su papel consistiría en alertar a integrantes de esa estructura sobre operativos y controles aduaneros programados por las autoridades.

La Fiscalía también le atribuye la devolución irregular de mercancías que habían sido aprehendidas por organismos de control y la facilitación del tránsito de productos ingresados ilegalmente al territorio nacional a cambio de dádivas.

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Las investigaciones permitieron identificar siete eventos en los que Escudero Rondón habría participado en maniobras orientadas a alterar resultados operacionales.

Con base en los elementos materiales probatorios recopilados, un fiscal presentó a los cuatro funcionarios ante un juez de control de garantías. Según su presunta participación en los hechos investigados, les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, prevaricato por acción y cohecho propio.

Durante las audiencias preliminares, los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.