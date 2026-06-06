Policía murió durante operación contra Clan del Golfo en zona rural de Ocaña, en Norte de Santander

Un integrante de la Policía Nacional perdió la vida en medio de una operación adelantada contra integrantes de la subestructura Ferney Antonio López del Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Ocaña, en Norte de Santander.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró hacia las 6:40 de la mañana durante el desarrollo de la operación denominada “Gevurah”, que se ejecuta en el marco de la Operación Esparta, en la vereda Pueblo Nuevo.

La víctima fue identificada como Francisco Javier Jaimes Angarita, integrante del Grupo de Operaciones Especiales Rurales (GOER), quien falleció mientras participaba en las maniobras operacionales dirigidas contra miembros de la estructura armada ilegal.

En medio de este operativo, tres integrantes del grupo armado fueron dados de baja y las acciones continúan en ese territorio por parte de las autoridades.



Jaimes Angarita era oriundo del corregimiento de Las Palmeras, Norte de Santander; llevaba cuatro años de servicio en la Institución y deja esposa y dos hijos. Las autoridades expresaron sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados del uniformado, mientras continúan las operaciones en la zona para contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales que delinquen en la región.