Combates entre el Ejército y el ELN en Pelaya, Cesar, dejan cuatro militares heridos

Un grave alteración del orden público se registró en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar, donde enfrentamientos armados entre el Ejército Nacional y la guerrilla del ELN completan más de 24 horas. Como saldo preliminar de las hostilidades, cuatro uniformados resultaron heridos y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Francisco Cannosa para recibir atención médica.

Los combates se concentran en la vereda Los Pinos. Según los reportes, los guerrilleros iniciaron la ofensiva utilizando ráfagas de fusil y, posteriormente, recurrieron al uso de explosivos arrojados desde drones.

Esta modalidad de ataque ha generado temor y zozobra entre los habitantes de la zona rural, quienes evalúan resguardarse en sus viviendas o buscar refugio en veredas vecinas para desplazarse del foco del conflicto.

La fuerte presencia del ELN en este municipio se debe a su ubicación estratégica y cercanía con la subregión del Catatumbo, zona donde en las últimas semanas se ha intensificado el uso de drones cargados con explosivos para atentar contra la Fuerza Pública.



Consejo de Seguridad de emergencia

Ante la escalada de violencia, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció la convocatoria de un Consejo de Seguridad extraordinario para esta misma noche en Valledupar.

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El encuentro contará con la participación de la cúpula militar, la Policía Nacional y las autoridades territoriales. El objetivo principal de la reunión será evaluar la situación de orden público en Pelaya y otros municipios del departamento, definir el reforzamiento de las operaciones militares y tomar medidas para proteger a la población civil y a los uniformados, con el fin de recuperar el control territorial.