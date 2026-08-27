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Drones ponen a prueba defensa de Colombia: expertos advierten brecha frente a grupos armados

La fuerza pública ha reforzado sus capacidades, pero expertos advierten que la amenaza evoluciona rápidamente.

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Foto: suministrada.
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

El uso de drones cargados con explosivos se ha convertido en una de las mayores amenazas dentro del conflicto armado colombiano, obligando a la fuerza pública a acelerar la incorporación de nuevas tecnologías para detectar y neutralizar estos dispositivos.

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El Servicio de las Naciones Unidas de Acción Contra Minas Antipersonal (UNMAS), afirmó que durante 2025 se registraron 333 ataques efectivos con drones armados, frente a 61 en 2024, representando un aumento del 445%.

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En entrevista con Blu Radio, Camilo Mendoza, experto en defensa antiaérea y tecnologías antidrones, aseguró que Colombia cuenta con capacidades para enfrentar esta amenaza, aunque advirtió que existe una diferencia entre la velocidad con la que se actualizan los grupos ilegales y la respuesta institucional.

“Cuando se compara esa capacidad con las capacidades que ha adquirido la amenaza, desafortunadamente vemos que hay una brecha a favor de los grupos delictivos, pero sí se está trabajando”, explicó Mendoza.

El Ministerio de Defensa ha reportado la adquisición de 48 sistemas C-UAS por parte del Ejército y la fabricación de otros 22, al tiempo que Codaltec suscribió contratos por $65.000 millones relacionados con sistemas antidrones y de mantenimiento de capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana.

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Sin embargo, Mendoza considera que la respuesta debe avanzar hacia una defensa multicapa, pues una sola tecnología no permite responder a todas las modalidades de drones que utilizan los grupos armados en la actualidad.

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Su propuesta contempla combinar sistemas de detección por radiofrecuencia, radares y drones interceptores, entre otras herramientas, debido a que algunas aeronaves pueden operar con tecnologías que dificultan su identificación mediante sistemas convencionales.

FOTO DRONES BARRANCABERMEJA.jpg
FOTO: Drones seguridad - Alcaldía de Barrancabermeja

“Un solo sistema no se puede encargar de una amenaza tan compleja como lo son los drones”, aseguró.

Simultáneamente a las capacidades que ya tiene la Fuerza Pública, el anterior Gobierno del expresidente Gustavo Petro puso en marcha el proyecto Escudo Nacional Antidrones, valorado en cerca de 6.2 billones, con una primera fase para la que fueron asignados alrededor de 1 billón de pesos.

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La iniciativa busca adquirir diferentes sistemas fijos, semifijos, vehiculares y portátiles para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas, según el último cronograma público del Ministerio de Defensa el proyecto se ubicaba en etapa de pruebas y estructuración contractual durante el primer semestre de este año.

Adicionalmente, un proyecto de ley para regular los drones presentado en 2025 fue archivado, no obstante el pasado 5 de agosto de 2026 el Ministerio de Defensa radicó una nueva iniciativa para establecer reglas sobre importación, fabricación, comercialización, uso y control tanto de drones como de sistemas antidrones.

Para Mendoza, el reto será fortalecer la seguridad sin imponer restricciones que terminen frenando el uso legal y comercial de estas tecnologías, también hizo un llamado a mantener una estrategia conjunta entre Fuerzas Militares y Policía capaz de adaptarse a una amenaza que, asegura, cambia constantemente.

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