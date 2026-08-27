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Blu Radio  / Nación  / Fiscalía y Policía allanan cárceles de Barranquilla y Valledupar en busca de redes de extorsión

Fiscalía y Policía allanan cárceles de Barranquilla y Valledupar en busca de redes de extorsión

El procedimiento se realizó dos días después del traslado de 20 integrantes de las estructuras criminales.

Cárcel en Barranquilla.jpg
Cárcel en Barranquilla.
Foto: Inpec.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

La Fiscalía General de la Nación y la Policía realizaron diligencias de registro y allanamiento en dos patios de los establecimientos carcelarios El Bosque y La Modelo, en Barranquilla, y en La Tramacúa, en Valledupar, con el objetivo de ubicar elementos y dispositivos que estarían siendo utilizados para cometer extorsiones y otros delitos desde los centros de reclusión.

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El procedimiento se realizó dos días después del traslado de 20 integrantes de las estructuras criminales Los Costeños y Los Pepes, quienes permanecían privados de la libertad en estos centros de reclusión, en la cárcel La Distrital y en estaciones de Policía de Barranquilla. Los internos fueron trasladados a Bogotá por orden del presidente Abelardo de la Espriella.

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Las diligencias hacen parte de las acciones adelantadas por las autoridades para evitar que personas privadas de la libertad continúen delinquiendo desde los establecimientos carcelarios. La instrucción presidencial fue que las demás autoridades respalden los procedimientos adelantados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

Durante los operativos, integrantes del Gaula y del CTI buscan elementos como teléfonos celulares que presuntamente podrían estar siendo utilizados para realizar extorsiones y coordinar otros delitos. También buscan armas improvisadas y sustancias estupefacientes, elementos que representan un riesgo para la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios.

Las autoridades concentran así las diligencias en la búsqueda de elementos que puedan estar relacionados con actividades delictivas ejecutadas desde las cárceles y que permitan establecer cómo se estarían utilizando estos dispositivos para afectar a víctimas en diferentes regiones del país.

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