Uniminuto no se detiene: acompañamiento y ayuda siguen llegando a las zonas afectadas por el sismo

Dos semanas después del sismo registrado el pasado 10 de agosto, Uniminuto mantiene activa su respuesta institucional en los territorios afectados de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, con acciones dirigidas no solo a garantizar la continuidad de las actividades académicas, sino también a atender las necesidades emocionales, familiares y sociales de estudiantes, docentes, colaboradores y sus familias.

Uno de los principales frentes de trabajo ha sido el acompañamiento psicosocial. En la Sede Centro Occidente han sido identificadas o acompañadas 582 personas, con el respaldo de 38 profesionales de Psicología, quienes hacen presencia en seis Centros Universitarios y cuatro canales complementarios de atención. De los casos remitidos, el 91,9 % ya cuenta con un profesional de Psicología asignado.

En Pereira, además, una campaña institucional de llamadas permitió verificar las condiciones de 1.358 estudiantes, logrando establecer contacto efectivo con más de 490. La institución también ha dispuesto apoyos específicos para colaboradores afectados, entre ellos hospedaje transitorio para quienes registraron daños en sus viviendas.

La respuesta ha trascendido los espacios universitarios y se ha extendido hacia las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia. A través de la Organización El Minuto de Dios y la campaña Un Minuto por Colombia, se han enviado 13 tandas de ayudas humanitarias a diferentes zonas de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, con la participación de 1.889 voluntarios.



Las cifras reflejan la dimensión de esta movilización solidaria: 25.137 prendas de vestir han sido alistadas, se han organizado y enviado 3.500 mercados y 3.400 kits de aseo, mientras que la gestión acumulada alcanza 956 toneladas de ayudas. Entre los envíos más recientes se encuentran 4,8 toneladas destinadas a Istmina, Chocó, además de ayudas que ya llegaron a Buenaventura.

Donaciones tras terremoto. Foto: Integración Social.

Paralelamente, Uniminuto avanza en la recuperación de sus espacios físicos. Las valoraciones de infraestructura física y tecnológica en los Centros Universitarios afectados permitieron identificar daños que ya están siendo atendidos mediante reparaciones y adecuaciones. El objetivo es establecer las condiciones necesarias para un retorno seguro y responsable a las actividades académicas y administrativas, de acuerdo con la realidad de cada territorio.

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Como parte de las medidas para facilitar la continuidad de los procesos formativos, la institución amplió hasta el 31 de agosto de 2026, sin recargos, el plazo para que estudiantes de Centro Occidente realicen el pago de su matrícula correspondiente al periodo 2026-2.

En medio de la emergencia, la institución destaca que detrás de cada cifra hay estudiantes, familias, colaboradores y comunidades que requieren acompañamiento. Por ello, la respuesta de Uniminuto continúa articulando atención psicosocial, ayuda humanitaria y recuperación de infraestructura bajo un mismo propósito.

