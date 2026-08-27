Pereira regresará a clases con 48 instituciones restringidas y 13 en riesgo de colapso

Pereira se prepara para un regreso progresivo a clases a partir del próximo lunes 31 de agosto, luego de la evaluación de 111 establecimientos educativos oficiales. La situación de las sedes es diversa: 47 son habitables, 48 tienen uso restringido, 13 presentan peligro de colapso y tres aún están pendientes de evaluación.

Esto significa que el regreso a las aulas no será generalizado ni bajo las mismas condiciones. Cada institución deberá adoptar la modalidad de atención que corresponda de acuerdo con el estado de su infraestructura y las condiciones de seguridad.

Las 48 instituciones con uso restringido podrán funcionar parcialmente, utilizando únicamente los espacios que se encuentren habilitados. Para recuperar estas sedes, la Alcaldía anunció el inicio de trabajos de mejoramiento desde la próxima semana, con jornadas diurnas y nocturnas, con el objetivo de acelerar su recuperación.

La situación más compleja se presenta en las 13 instituciones catalogadas con peligro de colapso. En estos establecimientos no se contempla, por ahora, el retorno normal a las instalaciones. La administración municipal adelantará estudios y diseños para determinar las obras necesarias y buscará el acompañamiento de entidades que puedan apoyar los procesos de reconstrucción.



¿Cómo será el regreso?

En las instituciones que cuentan con espacios seguros se aplicará un modelo de alternancia, con grupos distribuidos de manera rotativa según la capacidad de cada sede.

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De manera general, se contemplan jornadas entre las 7:00 de la mañana y las 12:30 del mediodía, y entre la 1:00 y las 6:00 de la tarde, aunque los horarios y la distribución de estudiantes podrán variar de acuerdo con las condiciones particulares de cada establecimiento.

En las instituciones que funcionan también como alojamientos temporales para familias damnificadas se establecerán jornadas diferenciadas para permitir la continuidad de las actividades académicas y, al mismo tiempo, garantizar la atención de las personas que permanecen allí.

Para los estudiantes cuyas instituciones todavía no tengan condiciones físicas adecuadas o que enfrenten dificultades de conectividad, se mantendrán alternativas de educación remota, trabajo en casa y actividades pedagógicas impresas.

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La administración municipal también anunció adaptaciones curriculares para estudiantes que permanecen en alojamientos temporales o que enfrentan dificultades como desplazamiento o falta de servicio regular de energía eléctrica.

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, señaló que el objetivo es avanzar en el retorno sin poner en riesgo a la comunidad educativa y encontrar soluciones diferentes para cada institución.