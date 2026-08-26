8.000 comercios afectados en Pereira por terremoto: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 26 de agosto 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 26 de agosto de 2026:



Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, habló sobre el debate alrededor del borrador de decreto del Ministerio de Educación que regula los colegios en concesión . Defendió este modelo, implementado durante sus administraciones en Bogotá, y aseguró que ha permitido mejorar los resultados académicos de estudiantes de sectores vulnerables.

. Defendió este modelo, implementado durante sus administraciones en Bogotá, y aseguró que ha permitido mejorar los resultados académicos de estudiantes de sectores vulnerables. Sebastián Restrepo, director ejecutivo de Fenalco Risaralda, entregó un balance sobre las afectaciones del comercio en Pereira tras el terremoto. Señaló que cerca de 8.000 comerciantes han resultado afectados en la ciudad y que alrededor de 1.400 negocios llevan más de dos semanas sin poder facturar .

. Pablo Bustos, abogado y director de la Red de Veedurías, h abló sobre las denuncias relacionadas con el proceso de contratación para una subestación eléctrica en Lorica , Córdoba. Aseguró que el contrato, inicialmente estimado en cerca de 650.000 millones de pesos , podría representar un detrimento patrimonial cercano a los 2 billones de pesos .

, Córdoba. Aseguró que el contrato, inicialmente estimado en cerca de , podría representar un detrimento patrimonial cercano a los . Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República, analizó el crecimiento reciente de la economía colombiana y explicó que, aunque hay cifras positivas, el país no está creciendo a niveles extraordinarios frente a otras economías emergentes.

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