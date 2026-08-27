Secuestran en Nariño a ciudadano colombo- francés, miembro del Ejército de ese país

Como José Olger Melo Charry, oriundo de la ciudad de Pasto, y quien se desempeña como suboficial del Ejército francés, fue identificado el militar secuestrado por desconocidos cuando se dirigía hacia un municipio de la subregión de la cordillera en el norte de Nariño.

El comandante del Gaula militar de la brigada 23 del Ejército Nacional, coronel Mauricio Osorio, dijo a Blu radio que el militar francés llegó a Pasto el seis de agosto y que el plagio de Melo Charry habría ocurrido hace aproximadamente 15 días.

Esposa del ciudadano colombo- francés denunció su desaparición

Conocimos este caso por la denuncia que hizo la esposa del militar, quien aseguró que Melo Charry ingresó a la Legión Extranjera Francesa, que es un cuerpo de élite del Ejército de tierra francés desde hace cuatro años.



Según el relato de la esposa del militar, el llegó a Pasto a visitar a la familia, pero días después se habría dirigido en compañía de otra persona al sector de la cordillera, en donde fue interceptado por hombres armados que habían instalado un retén ilegal, según Osorio.

El oficial dijo que se desconoce a donde se dirigía Melo Charry, pero que, de acuerdo con las versiones de algunas personas, el habría sido retenido en cercanías al corregimiento de Puerto Remolino una población enclavada en la cordillera occidental a riveras del río Patía.

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Osorio dijo que se analiza la información que ha entregado la esposa del militar, pero que desconocen que grupo lo podría tener en su lugar.

El comandante del Gaula militar en Nariño dijo que ya se avisó a la Defensoría Nacional del Pueblo y a los organismos internacionales defensores de derechos humanos para establecer que suerte pudo correr el integrante de la legión extrajera francesa.