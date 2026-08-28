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Bomberos activan plan de choque ante aumento de incendios forestales en Santander

El panorama departamental también genera preocupación. Actualmente se mantiene la alerta amarilla por incendios forestales en Gámbita, Girón y Cimitarra.

Se reactiva incendio en Charta, Santander
Imagen del cuerpo de Bomberos de Matanza. Se reactiva incendio en Charta, Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

Girón enfrenta un escenario de alerta por incendios forestales. En lo corrido de 2026, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, que presta sus servicios en este municipio, ha atendido 12 emergencias de este tipo en diferentes sectores rurales y urbanos.

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Las conflagraciones se han registrado en las veredas Chocoa, Chocoita, Palogordo, Riofrío, Carrizal y El Pantano, así como en sectores como Marianela y Acapulco.

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Ante esta situación, y luego de que habitantes denunciaran que algunos de estos incendios presuntamente habrían sido provocados, el CBVF puso en marcha un ‘plan de choque’ enfocado en fortalecer la prevención y generar conciencia entre la comunidad sobre los graves efectos que estas emergencias ocasionan en los ecosistemas.

Como parte de esta estrategia, personal del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca realizó una jornada de sensibilización en la vereda El Pantano, donde hace cerca de dos semanas se presentó un grave incendio forestal que requirió aproximadamente cinco días de labores para lograr su extinción.

El recorrido también llegó hasta la vereda San José de Motoso, donde los organismos de emergencia entregaron recomendaciones a los habitantes para prevenir nuevos incendios y actuar oportunamente ante cualquier emergencia.

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Durante las jornadas se dieron a conocer las líneas de atención del CBVF y se invitó a los habitantes a vincularse al programa Vigías Municipales, iniciativa mediante la cual los bomberos capacitan a integrantes de las comunidades en prevención y atención de emergencias.

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El panorama departamental también genera preocupación. Actualmente se mantiene la alerta amarilla por incendios forestales en Gámbita, Girón y Cimitarra, municipios donde las condiciones de sequedad incrementan el riesgo de nuevas conflagraciones.

A esta situación se suma la afectación sobre el recurso hídrico: nueve municipios de Santander continúan con racionamiento de agua debido a la intensa sequía.

Las autoridades y organismos de socorro reiteraron el llamado a la comunidad para evitar quemas, fogatas y cualquier actividad que pueda generar incendios, además de hacer un uso responsable del agua ante las actuales condiciones climáticas.

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La temporada seca y las altas condiciones de sequedad del terreno aumentan la vulnerabilidad de las zonas rurales frente a los incendios forestales. En Girón, el CBVF busca que la comunidad tenga un papel activo en la prevención y reporte oportuno de estas emergencias.

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