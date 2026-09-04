Atacan batallón militar en Ocaña, N. Santander: reportan explosivos y ráfagas de fusil

En horas de la noche de este viernes, 4 de septiembre, se reportó un ataque a el Batallón de Infantería N.° 15 "General Francisco de Paula Santander" en Ocaña, Norte de Santander, que puso en riesgo la seguridad en la zona.

De acuerdo a videos compartidos por la comunidad, se escuchan explosivos y ráfagas de fusil por el sector. En la zona llegan más uniformados para controlar la situación.

Por ahora, se desconoce quiénes atacan este batallón en el departamento de Norte de Santander.

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