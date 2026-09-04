Preocupación por bajo nivel del embalse de Topocoro en Santander: está al 77 %

El intenso calor y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño ya comienzan a cambiar el paisaje de la represa de Topocoro, en Santander. El nivel del embalse ha descendido aproximadamente ocho metros frente a su cota máxima, dejando visibles sectores de las orillas e incluso algunas zonas que ahora parecen pequeñas islas.

Actualmente, Topocoro se encuentra en alrededor del 77 % de su nivel útil para la generación de energía. Aunque la reducción es evidente, el panorama todavía no representa una afectación directa para quienes viven del turismo en esta zona.

Yesid Patiño, operador turístico, explicó que la disminución del nivel sí modifica el aspecto de la represa, pero no ha impedido que continúen las actividades náuticas.

“En algunos lados se ve que se han formado islas, pero esto no compromete nada a los deportes, es decir que la gente puede seguir viniendo”, señaló.



De acuerdo con el operador, pese al descenso, el embalse conserva una profundidad considerable que permite mantener las condiciones de navegación y la prestación de servicios turísticos.

“La profundidad del embalse varía entre los 190 metros, entonces siempre vamos a tener buenas condiciones de navegabilidad, buenas condiciones para los servicios turísticos y para los deportes acuáticos”, explicó.

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El retroceso del agua también está dejando nuevamente expuestas algunas formaciones naturales de la zona. Patiño recordó que antes de la construcción de la represa este sector correspondía a un cañón, por lo que las características geológicas comienzan a hacerse visibles nuevamente a medida que baja el nivel.

Para los operadores, por ahora el cambio es principalmente paisajístico y no representa un riesgo para la actividad turística. Sin embargo, el comportamiento del embalse seguirá siendo relevante frente a las condiciones de altas temperaturas y su impacto sobre la generación de energía.

Mientras el agua retrocede, Topocoro mantiene abiertas sus actividades turísticas y deportivas, aunque el descenso del nivel deja una imagen poco habitual de uno de los principales embalses de Santander.