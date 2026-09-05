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Estos son los dos militares asesinados en ataque con drones en Ocaña, Norte de Santander

Por este ataque se tuvo que decretar el toque de queda. El ELN sería el responsable de este hecho.

Dos militares mueren en el ataque con drones a una guarnición en el noreste de Colombia.jpg
Militares asesinados en ataque en Ocaña, Norte de Santander
Foto: Fuerzas Militares
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

El ataque con drones cargados con explosivos contra el cantón militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, dejó dos militares asesinados y otros cinco soldados heridos. Las víctimas mortales fueron identificadas como el capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, quienes fallecieron durante la acción armada registrada en la noche del viernes.

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De acuerdo con el reporte preliminar entregado por el presidente Abelardo De La Espriella, el ataque ocurrió alrededor de las 7:20 de la noche, cuando artefactos explosivos fueron lanzados desde drones contra la guarnición militar. Además de los dos uniformados asesinados, cinco soldados profesionales resultaron heridos y una aeronave de la Fuerza Aérea fue alcanzada por esquirlas.

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Las autoridades atribuyeron inicialmente el atentado al Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura que opera en esta zona de Norte de Santander.

Los explosivos impactaron diferentes puntos de la instalación militar y también afectaron un helicóptero, mientras que las autoridades avanzaban en la evaluación de los daños ocasionados en la infraestructura.

Tras conocer la muerte del oficial y del soldado profesional, el mandatario expresó su solidaridad con sus familiares y destacó el servicio de los uniformados.

Capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo fueron asesinados en Ocaña
Capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo.
Foto: Fuerzas Militares

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“A las familias de nuestros dos héroes asesinados, toda mi solidaridad, mis oraciones y la gratitud de Colombia. A nuestros soldados heridos, mi deseo de pronta recuperación”, manifestó De la Espriella.

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Por su parte, el Ejército Nacional informó que activó los protocolos de seguridad establecidos luego del ataque y comenzó la verificación de las afectaciones provocadas por las explosiones.

El presidente De La Espriella anunció, además, una nueva estrategia de seguridad para enfrentar a los grupos armados que operan en el Catatumbo.

“Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal”, concluyó el jefe de Estado.

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