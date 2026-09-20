Metro de la 80 sigue esperando recursos del Gobierno nacional: están cerca $89.000 millones

La deudas acumuladas de la Nación por las vigencias 2025 y 2026 que superan los 1.3 billones de pesos, mantienen en vilo las obras del metro de la 80, un proyecto estratégico para la movilidad de Medellín y que se espera inicie a operar en 2029.

Aunque las obras avanzan en un 56%, hasta ahora no han llegado nuevos recursos luego de que el alcalde Federico Gutiérrez indicara a finales de junio que el sistema solo contaba con plata hasta el mes de agosto.

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, indicó que avanzan a buen ritmo las conversaciones con el nuevo Gobierno nacional para lograr en el corto plazo la inyección de 89.000 millones de pesos y posteriormente avanzar en los pagos de más de $830.000 millones del año pasado y los más de $500.00 millones que ya se acumulan de 2026.

Federico Gutiérrez y Metro de la 80 Fotos: AFP y suministrada

"El señor alcalde ha estado hablando de este tema directamente con el señor presidente, con la señora ministra Elsa Noguera, y esto va avanzando positivamente. Y también está, entonces, sobre la mesa cómo se van a desembolsar los 512.000 millones de pesos correspondientes al año 2026". agregó Elejalde.



Sobre las obras físicas del proyecto, estas actualmente se concentran en cinco frentes, entre ellas las inmediaciones de la estación Caribe y diferentes excavaciones relacionadas con la reubicación de redes de servicios públicos en conjunto con Empresas Públicas de Medellín.

Según el gerente Elejalde, las tareas se han complejizado y no existe una localización clara de la posición exacta de todas estas infraestructuras por lo que los esfuerzos se concentran en exploraciones en el terreno.