Tres comerciantes del Huila fueron secuestrados, torturados y asesinados en Cauca

Tres comerciantes oriundos del Huila, que habían sido reportados como desaparecidos mientras realizaban una actividad comercial en la región, fueron encontrados sin vida tras haber sido secuestrados y torturados.

Desde Indepaz, señalaron que las víctimas fueron identificadas como Jhon Pedro Rodríguez, de 38 años; Rodrigo Rodríguez, de aproximadamente 40 años, y Jhon Bastos, de 35 años, quienes, según información preliminar, habían viajado al norte del Cauca para desarrollar actividades comerciales.

#Atención 🚨 Masacre en #Corinto.



Tres comerciantes procedentes del #Huila fueron secuestrados y posteriormente asesinados con señales de tortura en la vereda #ElBarranco.



Las víctimas fueron identificadas como Jhon Pedro Rodríguez (38), Rodrigo Rodríguez (≈40) y Jhon Bastos… pic.twitter.com/n3GBh7GvnX — CORPADES 🇨🇴🇵🇸🕊️ (@corpades) July 5, 2026

Según las autoridades, las tres hombres habrían sido interceptados por integrantes de un grupo armado ilegal que opera entre los municipios de Corinto y Miranda, donde fueron retenidos y trasladados hacia la parte alta de la zona rural. Desde indepaz, confirmaron que esta sería la masacre número 69 que se ha registrado en lo corrido del 2026.

Los cadáveres fueron encontrados en los sectores de El Barranco, en Corinto, y en zona rural de Miranda. Debido a las dificultades de acceso y a las condiciones de seguridad en el área, fueron habitantes de la región quienes ayudaron a trasladar los cuerpos hasta la sede de Medicina Legal en Santander de Quilichao, donde posteriormente fueron identificados por sus familiares.



Las autoridades señalaron que las víctimas presentaban evidentes signos de tortura y heridas ocasionadas con arma de fuego.

Por ahora, avanzan las investigaciones para establecer cuál organización armada sería la responsable del triple homicidio y esclarecer los móviles del crimen.