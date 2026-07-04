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Cinco muertos, 38 heridos y 10 extraviados por aluvión y desbordamiento de río en Ecuador

Uno de los fallecidos es menor de edad, de acuerdo a la institución la emergencia dejó, además, 48 familias damnificadas y 50 viviendas afectadas.

aluvión provocó el desbordamiento del río Zamora.jpg
Aluvión provocó el desbordamiento del río Zamora.
Foto: captura de video en X.
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de jul, 2026

Al menos cinco personas fallecieron, 38 resultaron heridas y diez están extraviadas tras un aluvión y el desbordamiento de un río registrados en la provincia Zamora Chinchipe, situada en la región amazónica de Ecuador, según datos preliminares revelados este sábado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

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Uno de los fallecidos es menor de edad, de acuerdo a la institución la emergencia dejó, además, 48 familias damnificadas y 50 viviendas afectadas.

A primera hora de este sábado, la SNGR había informado del rescate de 48 personas -10 de ellas bomberos, que figuran entre los heridos- y que fueron arrastradas por la creciente del río Zamora.

La SNGR ha movilizado asistencia humanitaria, paquetes (kits) de higiene, insumos para alojamientos temporales y personal técnico para fortalecer la atención a la población afectada.

La Secretaría habilitó un alojamiento temporal para las familias afectadas en una unidad educativa y activó centros de acopio en dos canchas, en el municipio de Zamora.

El Ministerio de Salud instaló un punto para dar atención primaria a la población afectada.

De su lado, el Cuerpo de Bomberos de Zamora continúa con las labores de búsqueda y rescate, mientras policías y militares brindan apoyo en seguridad y operaciones de búsqueda en la zona afectada desde la madrugada de este sábado.

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