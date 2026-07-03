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Autobús con 48 pasajeros cayó a un barranco de más de 20 metros: mayoría de los ocupantes falleció

El trágico hecho ocurrió en una carretera de Pakistán, donde al menos 40 personas murieron y otras ocho resultaron heridas después de que un autobús con sobrecupo cayera por un barranco.

Autobús con 48 pasajeros cayó a un barranco de más de 20 metros.jpg
Autobús con 48 pasajeros cayó a un barranco.
Foto: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 3 de jul, 2026

Viajar por carretera suele ser la opción perfecta para conocer paisajes y lugares; no obstante, pueden ocurrir accidentes durante el viaje si no se toman las precauciones necesarias.

En ese sentido, un trágico hecho ocurrió en una carretera en Pakistán, donde al menos 40 personas murieron y otras ocho resultaron heridas este viernes después de que un autobús de pasajeros con sobrecupo cayera por un barranco en la zona de Dana Sar, en el límite entre las provincias paquistaníes de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa.

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Según los informes iniciales, "40 personas murieron y otras ocho resultaron heridas en el accidente", señaló en un comunicado el portavoz del jefe de Gobierno de Baluchistán, Sarfraz Bugti.

El portavoz confirmó que las labores de rescate se iniciaron poco después del accidente. El vehículo, perteneciente a una compañía local de autocares, viajaba desde Quetta, capital de Baluchistán, hacia Peshawar, capital de Khyber Pakhtunkhwa, cuando se precipitó al vacío en una zona montañosa de la ruta.

De acuerdo con información preliminar, “además de sus propios viajeros, el autobús implicado llevaba también a los pasajeros de otro vehículo que se había averiado, lo que significa que en el bus había más personas de lo habitual", indicó el portavoz.

Por su parte, el servicio de emergencias precisó en otro comunicado que 48 personas viajaban a bordo del autobús en el momento del siniestro. Los equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a ocho heridos al hospital de la sede del distrito, conocido como DHQ.

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Según medios locales, este tipo de accidentes son recurrentes en las carreteras de Pakistán, a menudo causados por la conducción imprudente, el exceso de velocidad, la fatiga al volante y el mal mantenimiento de los vehículos, problemas agravados por el deficiente estado de algunas infraestructuras.

Las autoridades manifestaron que a finales de mayo, al menos 16 personas murieron y siete resultaron heridas cuando un vehículo chocó contra un autobús parqueado en una autopista de Swat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

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