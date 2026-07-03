Terrible incendio en un peaje en India deja cinco personas muertas y varios vehículos incinerados

Los peajes, aunque están diseñados para regular el tránsito y garantizar la seguridad vial, también pueden convertirse en puntos de alto riesgo, pues la combinación de congestión, vehículos pesados y posibles fallas mecánicas aumenta la probabilidad de accidentes graves.

En estos espacios, donde los automotores reducen la velocidad y se concentran en un mismo punto, cualquier incidente puede escalar rápidamente y tener consecuencias devastadoras.

Precisamente un hecho devastador ocurrió en India, donde cinco personas perdieron la vida en un incendio en un peaje.

Terrible incendio en un peaje en India deja cinco personas muertas

En redes sociales comenzó a circular un impactante video que muestra un choque mortal ocurrido en un puesto de peaje del estado de Uttar Pradesh.

Allí, se observa cómo un camión cisterna de gas licuado colisionó contra una de las divisiones de los carriles que están antes de las casetas, esto provocó una fuga del combustible que comenzó a dispersarse por todo el lugar.

La situación se tornó crítica en cuestión de segundos, pues la fuga de gas desencadenó una potente explosión que causó la muerte de al menos cinco personas y provocó un incendio de gran magnitud.

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En el video difundido, se observa a otro camión de carga que pasa al lado del vehículo accidentado y sigue su camino, pero tras pasar la caseta de pago se detiene. Otros conductores que transitan por el lugar miran asombrados cómo el líquido blanco se esparce y en cuestión de segundos se prende en llamas.

Cerca de dos docenas de vehículos fueron consumidos por las llamas, mientras que el fuego alcanzó tal intensidad que podía ser visible desde aproximadamente dos kilómetros de distancia.

De acuerdo con el medio local NDTV, el siniestro dejó una escena de destrucción total en la zona del peaje.

🛢🔥 El gasero de la muerte: aparecen imágenes de un terrible incendio en una carretera de la India



En el segmento indio de internet comienza a circular un video de un choque mortal entre un camión cisterna de gas licuado y la mediana en un puesto de peaje del estado de Uttar… pic.twitter.com/69lT3AzhFe — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 3, 2026