Erupción épica en Hawái: volcán Kīlauea lanzó fuente de lava de más de 90 metros; quedó en video

El volcán Kīlauea, ubicado en la Isla Grande de Hawái, es considerado uno de los volcanes más activos del mundo. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ha registrado decenas de erupciones en la era moderna y ha mantenido largos periodos de actividad casi continua, lo que lo convierte en uno de los volcanes más monitoreados del planeta.

Desde que comenzaron los registros históricos en 1823, el Kīlauea ha protagonizado más de 60 erupciones documentadas y una vez más, volvió a sorprender con una espectacular fuente de lava que dejó imágenes impresionantes.

Una fuente de lava de más de 90 metros impresionó a los visitantes

El Kīlauea protagonizó una nueva erupción en la que expulsó una fuente de lava de aproximadamente 300 pies (más de 90 metros) de altura, creando un impactante espectáculo natural.



En videos compartidos en redes sociales se observa cómo un enorme chorro de lava incandescente se eleva hacia el cielo mientras una gran columna de humo rodea el cráter. A pesar de la intensidad del fenómeno, decenas de personas permanecieron a una distancia segura para admirar el paisaje.

La imagen del volcán lanzando lava a gran altura, junto con el contraste entre el cielo y el brillo rojo del material volcánico, convirtió el momento en un espectáculo único.

Aunque este tipo de erupciones forman parte del comportamiento habitual del Kīlauea, los expertos mantienen un monitoreo constante para detectar cualquier cambio que pueda representar un riesgo para las comunidades cercanas.

• 🌋 ¡Erupción épica en Hawái!

Fuente de lava de 300 pies en Kīlauea. La Tierra nos está dando un show brutal. ¿La naturaleza es hermosa o aterradora?

• Responde: ¿Irías a verlo de cerca o sales corriendo? 👀 🔥 pic.twitter.com/0uJVA5Y2cg — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) July 1, 2026

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Recomendaciones ante una erupción volcánica

Ante estas situaciones, las autoridades recomiendan seguir una serie de medidas de prevención a quienes se encuentren cerca de un volcán activo o visiten una zona con actividad volcánica.



Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades.

No acercarse al cráter ni ingresar a zonas restringidas para intentar obtener fotografías o videos.

Respetar los perímetros de seguridad, ya que la actividad puede cambiar en cuestión de minutos.

Si hay caída de ceniza, usar mascarilla y gafas para proteger las vías respiratorias y los ojos.

Tener preparada una ruta de evacuación en caso de que las autoridades ordenen abandonar el área.

Evitar conducir si hay abundante ceniza volcánica, pues puede reducir la visibilidad y afectar el funcionamiento de los vehículos.

Aunque las erupciones del Kīlauea suelen convertirse en un gran atractivo para turistas y amantes de la naturaleza, los especialistas recuerdan que se trata de un fenómeno natural impredecible y que la mejor forma de disfrutarlo es manteniendo siempre una distancia segura y siguiendo las recomendaciones de las autoridades.

