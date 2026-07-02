Aparece nuevo video que muestra cómo varios edificios se desplomaron durante terremoto en Venezuela

Un nuevo video registrado durante los devastadores terremotos que golpearon el norte de Venezuela el pasado 24 de junio volvió a poner en evidencia la magnitud de la tragedia que atraviesa el país.

Las imágenes, grabadas en el estado La Guaira, captaron el momento exacto en que varias edificaciones colapsaron mientras decenas de personas intentaban escapar del fuerte movimiento telúrico.

En la grabación se observa cómo el sismo comienza a sacudir violentamente el lugar, lo que obliga a quienes se encontraban en la zona a correr en busca de un sitio seguro. Apenas unos segundos después, varias estructuras se desploman ante la mirada de los presentes, dejando una escena de caos, polvo y desesperación.

Aparece nuevo ángulo del famoso video de la guaira pic.twitter.com/fe6ienpXfI — IG: niTanTukky (@niTanTukky) July 1, 2026

La Guaira ha sido una de las regiones más golpeadas por los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, que estremecieron el norte venezolano. El material audiovisual refleja la fuerza con la que se sintieron los movimientos sísmicos y el nivel de destrucción que dejaron a su paso, especialmente en esa zona costera, donde continúan las labores de rescate y recuperación.



Mientras avanzan los trabajos para remover los escombros y localizar posibles sobrevivientes, las autoridades siguen actualizando el balance de víctimas. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que hasta el momento se han confirmado al menos 2.295 fallecidos y 11.267 personas heridas como consecuencia de la emergencia.

Edificios colapsados en Venezuela por terremoto Foto: AFP

Asimismo, señaló que más de 6.400 personas han sido rescatadas gracias al trabajo de cerca de 4.000 brigadistas desplegados en las zonas afectadas. A estos esfuerzos también se han sumado equipos internacionales especializados en búsqueda y rescate.

Según informó el Equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac), la participación de unos 3.000 rescatistas provenientes de distintos países permitió encontrar con vida a doce personas que permanecían atrapadas bajo los escombros varios días después del terremoto.

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Las autoridades venezolanas también entregaron un balance sobre el proceso de recuperación de los servicios públicos. De acuerdo con la información oficial, el restablecimiento del servicio de energía eléctrica ya alcanza el 90 % en La Guaira, mientras que el suministro de agua ha sido recuperado en un 68 %. En cuanto a la movilidad, indicaron que más del 90 % de las vías afectadas ya se encuentran nuevamente habilitadas para el tránsito.

Entretanto, los organismos de monitoreo mantienen una estricta vigilancia sobre la actividad sísmica en la región. El reporte más reciente indica que, desde el terremoto principal, se han registrado 611 eventos sísmicos, de los cuales 609 corresponden a réplicas. Esta situación mantiene en alerta a las autoridades y a la población, debido a la posibilidad de nuevos movimientos que puedan complicar las labores de recuperación.

En paralelo, el Gobierno venezolano aseguró que continúa atendiendo a las familias que perdieron sus viviendas. Como parte de la respuesta humanitaria fueron habilitados 15 grandes refugios en el estado La Guaira y otros 50 campamentos provisionales distribuidos en la Gran Caracas, donde miles de personas reciben alojamiento temporal, alimentación y asistencia médica.