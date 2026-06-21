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Abelardo De La Espriella dobló en votos a Iván Cepeda en Santander

Abelardo de la Espriella dominó la votación en Santander con más de 821.000 votos mientras Iván Cepeda más de 430.000

Mapa electoral de las elecciones presidenciales Colombia 2026
Mapa electoral de las elecciones presidenciales Colombia 2026
Foto: AFP y Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de jun, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Los resultados de la segunda vuelta presidencial dejaron en evidencia el amplio respaldo que obtuvo Abelardo de la Espriella en Santander, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga y gran parte de las provincias del departamento. Sin embargo, Iván Cepeda logró imponerse en Barrancabermeja y Puerto Wilches, dos municipios históricamente asociados a movimientos sindicales y de izquierda.

En Bucaramanga, De la Espriella obtuvo 225.344 votos, equivalentes al 64,93 % de la votación, mientras que Cepeda alcanzó 115.594 sufragios, correspondientes al 33,31 %.

La tendencia se repitió en Floridablanca, donde el hoy presidente electo logró 100.509 votos (64,96 %), frente a 51.490 votos de Cepeda (33,28 %).

En Girón, Abelardo de la Espriella alcanzó 56.365 votos, equivalentes al 62,62 %, mientras que Iván Cepeda obtuvo 32.084 sufragios (35,64 %). En Piedecuesta, el resultado también favoreció ampliamente al candidato de derecha con 60.405 votos (64,57 %), frente a 31.620 votos de su contendor (33,80 %).

El respaldo a De la Espriella también fue contundente en municipios como Lebrija, donde obtuvo 19.487 votos (76 %), San Vicente de Chucurí con 11.657 votos (75,89 %), Vélez con 6.980 votos (64,63 %) y Barbosa con 10.962 sufragios (60,34 %).

No obstante, la sorpresa electoral en Santander volvió a estar en Barrancabermeja. Allí Iván Cepeda se impuso con 76.723 votos, equivalentes al 65,51 % de la votación, mientras que De la Espriella obtuvo 38.944 votos (33,25 %).

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Cepeda también ganó en Puerto Wilches, donde alcanzó 8.509 votos (58,56 %), frente a los 5.886 sufragios obtenidos por De la Espriella (40,51 %).

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Los resultados reflejan una marcada división electoral en Santander: mientras el área metropolitana de Bucaramanga, las provincias de Guanentá, Vélez y Yariguíes respaldaron mayoritariamente a Abelardo de la Espriella, el Magdalena Medio santandereano mantuvo su apoyo a Iván Cepeda, consolidando a Barrancabermeja como uno de los principales bastiones electorales de la izquierda en el departamento.

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