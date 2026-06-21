Quién es Abelardo De La Espriella, nuevo presidente de Colombia

Abelardo De La Espriella pasó en menos de un año de ser una de las figuras más reconocidas del derecho penal en Colombia a convertirse en el nuevo presidente de la República, de la mano de su vicepresidente José Manuel Restrepo.

El abogado, empresario y fundador del movimiento político Defensores de la Patria logró consolidar una candidatura que se presentó como alternativa a los partidos tradicionales y que terminó imponiéndose en las urnas.

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, De La Espriella construyó gran parte de su trayectoria profesional en el ámbito jurídico. Aunque nació en la capital del país, ha manifestado en varias ocasiones su cercanía con la región Caribe debido a las raíces familiares provenientes de Montería, en el departamento de Córdoba.

Su llegada a la Casa de Nariño se produce después de una campaña en la que centró buena parte de su discurso en temas de seguridad, crecimiento económico, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la iniciativa privada.



¿Cómo llegó Abelardo De La Espriella a la política?

Hasta mediados de 2025, De La Espriella era reconocido principalmente por su actividad como abogado penalista y empresario. Sin embargo, en julio de ese año anunció la creación de Defensores de la Patria, movimiento con el que formalizó su aspiración presidencial.

Desde el inicio de su campaña aseguró que buscaba representar una alternativa frente al establecimiento político tradicional. Durante los meses siguientes logró consolidar una base electoral que lo llevó a convertirse en uno de los principales referentes de la derecha colombiana.

Su crecimiento político fue rápido. Tras obtener la mayor votación en la primera vuelta presidencial, avanzó al balotaje y posteriormente consiguió la Presidencia de la República.

Abelardo De La Espriella. Foto: AFP

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Su trayectoria como abogado y empresario

Antes de entrar en la política, De La Espriella desarrolló una extensa carrera en el ejercicio del derecho. A lo largo de los años representó a distintos clientes de alto perfil y participó en casos que tuvieron amplia repercusión pública.

Además de su actividad jurídica, también impulsó diversos proyectos empresariales y de marca personal. Entre ellos se encuentran iniciativas relacionadas con productos de consumo, moda y estilo de vida, agrupadas bajo la marca "De la Espriella Style".

Su discurso político utilizó con frecuencia esa experiencia empresarial como argumento para defender su capacidad de gestión y liderazgo.

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¿Qué propone el nuevo presidente de Colombia?

Durante la campaña presidencial, De La Espriella presentó un programa de gobierno enfocado en varios sectores estratégicos.

Entre los temas que destacó se encuentran:



Seguridad ciudadana y combate al crimen.

Medidas contra la corrupción.

Reformas en salud y educación.

Impulso al emprendimiento y la inversión.

Fortalecimiento del sector agropecuario.

Desarrollo del sector minero-energético.

El presidente electo sostuvo que su objetivo es impulsar un modelo de crecimiento económico que permita mejorar los indicadores sociales y fortalecer la competitividad del país.

Miembros del Ejército Nacional. Foto: imagen de archivo, Ejército.

Formación académica y vida personal

De La Espriella cursó sus estudios de bachillerato en Montería y posteriormente se graduó como abogado en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.

A lo largo de su carrera ha manifestado admiración por figuras conservadoras tanto nacionales como internacionales.

También es conocido por su afición a la cultura italiana, aspecto que ha reflejado en proyectos personales y artísticos, incluidos dos trabajos musicales grabados como tenor.

En el ámbito familiar está casado desde 2008 con Ana Lucía Pineda, administradora de negocios. La pareja tiene cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

Durante la campaña estuvo acompañado por el economista José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial, una alianza con la que buscó complementar la experiencia jurídica y empresarial del candidato con el perfil técnico y académico del exministro.

José Manuel Restrepo Foto: Blu Radio