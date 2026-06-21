Petro reacciona a resultados de preconteo de elecciones: "Vamos a escrutinios"

Luego de conocerse los resultados del preconteo de las votaciones de segunda vuelta presidencial, en los que Abelardo De La Espriella obtuvo la mayoría de los votos, el presidente Gustavo Petro manifestó su inconformidad por medio de su cuenta de X.

Petro denunció este domingo "muchas irregularidades" en la reñida votación de las elecciones presidenciales, que con el 99,65 % del conteo preliminar gana Abelardo De La Espriella con 0,95 puntos porcentuales a Iván Cepeda.

"Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aun no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades", expresó Petro en X.

Según el conteo preliminar, De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, suma 12.945.490 votos (49,65 %), y Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro, acumula 12.698.334 sufragios (48,70 %).



El mandatario aseguró que la Registraduría, que organiza las elecciones, está subiendo formularios electorales "sin firmas de jurados".

"Esas mesas deben ser de inmediato impugnadas es estricto que los formularios vayan firmados (...) La votación casi empatada, nadie llega al 50% obliga a esperar los escrutinios. En el último boletín de preconteo van 49 % versus 48 %", añadió el presidente.

Dato sobre el preconteo contando poblacionalmente.



Abelardo 49,3 y Cepeda 49.



Vamos a escrutinios — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

El mandatario señaló que "no sé puede proclamar" a ninguno de los dos candidatos como presidente porque "es el escrutinio el que determina quién es el presidente".

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"Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad", expresó Petro, en referencia a los apoyos que ha recibido De La Espriella de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Argentina, Javier Milei.

El mandatario advirtió la necesidad de sacar adelante "un acuerdo nacional" para "mantener la patria y la paz en los años por venir".

Antes del cierre de las urnas en Colombia, Petro había invitado a los colombianos a una unidad popular y a votar por la vida y la libertad:

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“Hoy mi consejo es la unidad popular, no más gente trabajadora votando por sus asesinos y quienes quieren esclavizarlos. Por la vida y la libertad, Siempre, Siempre, Siempre”.