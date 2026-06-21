Boletín informativo elecciones presidenciales 2026: link para resultado de la Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que este domingo 21 de junio estará disponible la plataforma oficial para consultar los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2026, una de las jornadas electorales más importantes del país en los últimos años.

A través del portal habilitado para el seguimiento del proceso, los ciudadanos pueden conocer en tiempo real el avance del preconteo, el porcentaje de mesas informadas y los resultados que vayan reportando las autoridades electorales una vez concluya la votación.

Por ahora, al ingresar al sitio web oficial de consulta aparece el siguiente mensaje: “Esta web estará disponible a partir del 21 de junio a las 16:00h”, indicando que la publicación de los datos comenzará después del cierre de las urnas en todo el territorio nacional.

Link para consultar los resultados de las elecciones presidenciales 2026

La Registraduría dispuso la siguiente dirección para que los colombianos puedan consultar los resultados oficiales del preconteo:



https://resultados.registraduria.gov.co/v2/espera

Se espera que, una vez habilitada la plataforma, los usuarios puedan acceder a los boletines informativos y al consolidado nacional de votos para conocer cómo avanza la definición entre los candidatos que disputan la Presidencia de la República.

¿Qué información publicará la Registraduría?

La herramienta mostrará de manera progresiva la información proveniente de las mesas de votación reportadas en todo el país. Entre los datos disponibles estarán:

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Avance del preconteo nacional.

Porcentaje de mesas informadas.

Resultados por candidato.

Participación ciudadana.

Reportes por departamentos y municipios.

Las autoridades electorales han reiterado que los resultados del preconteo tienen carácter informativo y permiten conocer una tendencia preliminar de la votación. Sin embargo, los resultados oficiales y con validez jurídica corresponden al escrutinio realizado por las comisiones escrutadoras.

La jornada electoral de este 21 de junio definirá quién ocupará la Casa de Nariño para el periodo presidencial 2026-2030. Por ello, millones de colombianos estarán atentos a la actualización de los boletines de la Registraduría durante la tarde y la noche, cuando comiencen a consolidarse los resultados de la segunda vuelta presidencial.