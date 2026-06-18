Petro responde alerta de la Embajada de EEUU: “A los gringos que viven acá nada les va a pasar

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la alerta emitida por Estados Unidos a sus ciudadanos en Colombia ante posibles protestas y hechos de violencia relacionados con las elecciones presidenciales del próximo domingo, y aseguró que serán los colombianos quienes decidan el rumbo del país.

Durante un acto público en el Meta, el mandatario afirmó que “cada colombiano deberá decidir si cambia la bandera por una norteamericana”, una declaración que hizo en medio de cuestionamientos a lo que considera intentos de injerencia extranjera sobre el país.

Petro aseguró que no tiene nada contra Estados Unidos, pero calificó como una “grosería con Colombia” que un presidente extranjero intervenga en los comicios. En su discurso también lanzó críticas contra su homólogo Donald Trump y contra el mandatario argentino, Javier Milei, y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Reunión Petro - Trump Foto: Presidencia de la República

Además, se refirió a los cuestionamientos que ha recibido sobre una eventual permanencia en el poder después de finalizar su mandato. “El pueblo de Colombia me eligió hasta el 6 de agosto a las 12 de la noche y no me quedo un solo segundo más”, dijo.



Estas declaraciones se producen horas después de que la Embajada de EE. UU. en Colombia advirtiera a sus ciudadanos sobre posibles manifestaciones, episodios de violencia y afectaciones a la movilidad antes y después de la jornada electoral. Por esa razón, recomendó prever retrasos en los desplazamientos y seguir las indicaciones de las autoridades locales durante este fin de de semana.

