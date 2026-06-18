Estados Unidos emitió alerta de seguridad a sus ciudadanos por elecciones presidenciales de Colombia

Con motivo de las elecciones presidenciales que se celebrarán en Colombia el próximo domingo 21 de junio de 2026, la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en la que se advierte sobre las restricciones y medidas que estarán vigentes en el país durante el fin de semana electoral.

El comunicado menciona la implementación de una serie de disposiciones del gobierno colombiano entre el sábado 20 y el lunes 22 de junio con el fin de garantizar el desarrollo del proceso electoral.

Entre las medidas anunciadas se encuentra el cierre de las fronteras terrestres y marítimas, que permanecerán cerradas desde las 6:00 a. m. del sábado 20 de junio hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio.

Asimismo, la venta de bebidas alcohólicas estará restringida desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio hasta el mediodía del lunes 22 de junio. Aunque la Alcaldía de Bogotá anunció hace poco la modificación de la ley seca en la ciudad: "La medida comenzará a regir a partir de la medianoche de este viernes 19 de junio hasta las 12:00 m del lunes 22 de junio".



El comunicado de la embajada también señala que el gobierno colombiano desplegará personal de seguridad en todo el territorio nacional para contribuir a que la jornada electoral se desarrolle de manera pacífica.

Posibles afectaciones en movilidad y transporte

La alerta advierte a ciudadanos norteamericanos en colombia que podrían producirse protestas y hechos de violencia relacionados con las elecciones, tanto durante la jornada electoral como después de esta, en diferentes regiones del país.

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Según el documento, las manifestaciones y los operativos policiales podrían generar interrupciones significativas en el transporte, incluyendo cierres de carreteras y otras vías de comunicación.

Por esta razón, la embajada de EE. UU. recomendó a las personas que tengan previsto viajar a Colombia durante ese fin de semana contemplar tiempos adicionales en sus desplazamientos o reconsiderar sus planes de viaje.

Recomendaciones emitidas en la alerta

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El comunicado incluye una serie de medidas preventivas para sus ciudadanos que se encuentren en Colombia durante el periodo electoral:



Cumplir con las instrucciones de las autoridades locales.

Mantenerse informado a través de los medios de comunicación locales.

Evitar las manifestaciones.

Mantener las puertas de los vehículos cerradas con llave y las ventanas arriba.

Conservar un alto nivel de vigilancia, especialmente en espacios públicos.

Revisar los planes de seguridad personal y estar preparado para resguardarse en caso de protestas prolongadas.

Estar preparado para permanecer en el lugar donde se encuentre si las manifestaciones generan bloqueos, cierres o la imposibilidad de utilizar las rutas de transporte.

Por último, la embajada indicó que la alerta de seguridad estará vigente durante el periodo electoral comprendido entre el 20 y el 22 de junio de 2026.

