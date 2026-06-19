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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcalde de Bucaramanga activa plan de seguridad ante posibles disturbios tras elecciones

Alcalde de Bucaramanga activa plan de seguridad ante posibles disturbios tras elecciones

El alcalde Cristian Portilla confirmó un despliegue especial de las autoridades para acompañar la jornada electoral y rechazó los llamados a generar violencia si el resultado no favorece a determinado candidato.

Seguridad e inteligencia en Bucaramanga ante posibles disturbios.jpg
imagen de las autoridades. Seguridad e inteligencia en Bucaramanga ante posibles disturbios
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de jun, 2026
Editado por: Alix Salamanca

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó que la ciudad tendrá un amplio dispositivo de seguridad durante y después de la jornada electoral de este domingo, con el objetivo de prevenir posibles alteraciones del orden público y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

El mandatario aseguró que las autoridades ya tienen listo un plan operativo para acompañar el proceso electoral y reaccionar ante cualquier eventualidad.

“Nosotros no vamos a permitir que en Bucaramanga se incendie una vez más como ocurrió hace cerca de cinco años. He sido claro como alcalde de la ciudad: aquí vamos a mantener el orden, el control y la seguridad”, afirmó Portilla.

El alcalde rechazó los llamados a generar violencia dependiendo del resultado de las elecciones y pidió responsabilidad a la ciudadanía.

“Rechazamos los llamados irresponsables a incendiar el país en dado caso que no gane X o Y candidato”, señaló.

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Como parte de las medidas preventivas, se anunció la aplicación de la ley seca desde este viernes a las 6:00 de la tarde hasta el lunes a las 12:00 del mediodía.

Además, Bucaramanga contará con un despliegue de 1.000 policías, cerca de 100 integrantes del Ejército Nacional, un pelotón de emergencia y un pelotón de protección especial encargado de custodiar cada uno de los puestos y mesas de votación.

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Según Portilla, el objetivo es que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente seguro y que la jornada se desarrolle con normalidad.

“Esperamos una atención transparente, que se respete la decisión de los ciudadanos y que Bucaramanga siga siendo una ciudad tranquila”, agregó.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación que pueda afectar la seguridad o la convivencia durante la jornada electoral.

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