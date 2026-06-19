Alcalde de Bucaramanga activa plan de seguridad ante posibles disturbios tras elecciones

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó que la ciudad tendrá un amplio dispositivo de seguridad durante y después de la jornada electoral de este domingo, con el objetivo de prevenir posibles alteraciones del orden público y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

El mandatario aseguró que las autoridades ya tienen listo un plan operativo para acompañar el proceso electoral y reaccionar ante cualquier eventualidad.

“Nosotros no vamos a permitir que en Bucaramanga se incendie una vez más como ocurrió hace cerca de cinco años. He sido claro como alcalde de la ciudad: aquí vamos a mantener el orden, el control y la seguridad”, afirmó Portilla.

El alcalde rechazó los llamados a generar violencia dependiendo del resultado de las elecciones y pidió responsabilidad a la ciudadanía.



“Rechazamos los llamados irresponsables a incendiar el país en dado caso que no gane X o Y candidato”, señaló.

Ley seca por elecciones en Bucaramanga: así será

Como parte de las medidas preventivas, se anunció la aplicación de la ley seca desde este viernes a las 6:00 de la tarde hasta el lunes a las 12:00 del mediodía.

Además, Bucaramanga contará con un despliegue de 1.000 policías, cerca de 100 integrantes del Ejército Nacional, un pelotón de emergencia y un pelotón de protección especial encargado de custodiar cada uno de los puestos y mesas de votación.

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Según Portilla, el objetivo es que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente seguro y que la jornada se desarrolle con normalidad.

“Esperamos una atención transparente, que se respete la decisión de los ciudadanos y que Bucaramanga siga siendo una ciudad tranquila”, agregó.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación que pueda afectar la seguridad o la convivencia durante la jornada electoral.