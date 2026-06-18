Bucaramanga tendrá ley seca desde este viernes por jornada electoral

Con el propósito de garantizar el orden público, la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral, la Alcaldía de Bucaramanga decretó ley seca en toda la ciudad desde las 6:00 de la tarde de este viernes 19 de junio hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio.

La medida fue anunciada por el alcalde de Bucaramanga, Cristián Portilla, durante un Consejo de Seguridad en el que se definieron acciones de prevención, control y reacción para acompañar el proceso democrático en la capital santandereana.

Según explicó el mandatario, la restricción a la venta y consumo de bebidas embriagantes hace parte de las estrategias adoptadas para preservar la tranquilidad durante el fin de semana electoral y facilitar la labor de las autoridades.

“En el marco de este Consejo de Seguridad hemos establecido unas acciones de prevención, de control y de reacción con el fin de poder garantizar los principios constitucionales y legales en nuestro municipio. Desde el punto de vista de la prevención, la ley seca regirá en nuestra ciudad desde este viernes 19 de junio a las seis de la tarde hasta el día lunes 22 de junio a las 12 del mediodía”, señaló Portilla.



El alcalde indicó que esta decisión permitirá una respuesta más efectiva por parte de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y las demás instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana durante las elecciones.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para acatar las disposiciones establecidas y participar de manera pacífica en la jornada democrática, contribuyendo al desarrollo de unas elecciones seguras y en completa normalidad.