Avanzan reparaciones de redes eléctricas en Bucaramanga y el área tras aguacero

Una fuerte tormenta eléctrica registrada durante la noche del miércoles 17 de junio provocó graves afectaciones en la infraestructura eléctrica del área metropolitana de Bucaramanga, dejando inicialmente sin servicio de energía a cerca de 70.000 usuarios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón y la zona rural de Lebrija.

Según informó la Electrificadora de Santander (ESSA), los intensos vientos y la alta actividad de descargas atmosféricas ocasionaron la caída de árboles de gran tamaño sobre líneas y equipos fundamentales para la prestación del servicio, generando múltiples daños en la red de distribución.

La empresa señaló que, gracias al plan de contingencia que había sido preparado ante la programación del partido entre Uzbekistán y Colombia por la Copa Mundial de la FIFA, fue posible desplegar rápidamente cuadrillas técnicas en distintos puntos afectados para ejecutar maniobras de restablecimiento.

Como resultado de estas labores, ESSA logró recuperar el servicio para aproximadamente 62.300 clientes durante las horas posteriores a la emergencia, alcanzando un nivel de restablecimiento superior al 90 % de los usuarios inicialmente impactados.



No obstante, durante la mañana de este jueves 18 de junio continuaban las labores de reparación en daños considerados críticos, especialmente en sectores correspondientes a las comunas 2 y 6 de Floridablanca, donde aún persisten interrupciones del suministro eléctrico.

La compañía informó que equipos especializados de Línea Viva también realizan intervenciones en la infraestructura eléctrica sin necesidad de suspender el servicio a los usuarios que actualmente cuentan con energía, con el fin de agilizar las reparaciones y minimizar las afectaciones.

Al momento de emitir el reporte, ESSA indicó que el número de clientes sin servicio se había reducido a cerca de 6.100, mientras continúan los trabajos para normalizar completamente la operación del sistema.