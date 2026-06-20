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Link para consultar el puesto de votación para la segunda vuelta: ¿cambia?

Este domingo millones de colombiano decidirán quién es el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño entre De La Espriella e Iván Cepeda.

Elecciones / votación / voto / Registraduría
Elecciones / Imagen de referencia /
Foto: Registraduría Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

Día decisivo para la democracia en Colombia este domingo, 21 de junio, con la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y, Abelardo De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, para elegir cuál de los dos será el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño por los próximos cuatro años.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, 40.007.312 podrán votar en Colombia y 1.414.661 en el exterior, por eso, recomiendan y piden a la ciudadanía salir a ejercer su derecho al voto en esta jornada electoral y consultar previamente su puesto de votación en línea para evitar retrasos.

Elecciones-Colombia-AFP.jpg
Elecciones en Colombia
Foto: AFP

Link consultar su puesto de votación en la Registraduría

Si usted desea consultar cuál es su puesto de votación, debe ingresar a la página de la Registraduría: www.registraduria.gov.co y seguir los siguientes pasos:

  1. Diríjase a la parte superior de la pantalla y ubique la opción 'Consultar puesto de votación'.
  2. Digite su número de cédula y marque el cuadro de verificación
  3. Oprima el botón 'Consultar' y listo.

Es importante recordar que se indicará el número de mesa en esta información, lo cual lo permitirá agilizar tiempo al llegar al punto en el cual podrá ejercer su derecho al voto.

cambio de puesto de votación para segunda vuelta.jpg
Cambio de puesto de votación para segunda vuelta.
Foto: Freepik, Blu Radio.

¿Cambia el puesto para la segunda vuelta presidencial?

No. Deberá ejercer su derecho al voto en el mismo sitio en donde lo hizo el pasado 31 de mayo, por ende, si aún recuerda su mesa y sitio no deberá consultar en línea ya que deberá ir al mismo punto en donde lo hizo en la primera vuelta presidencial.

Es importante acudir con la cédula de ciudadanía: "Solo se acepta la cédula de ciudadanía en cualquiera de sus 3 versiones: amarilla con hologramas, cédula física digital o la cédula digital en tu dispositivo móvil", advierte la Registarduría.

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