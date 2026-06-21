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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / ¿Qué personas pueden ir acompañadas a votar al cubículo en las elecciones de segunda vuelta?

¿Qué personas pueden ir acompañadas a votar al cubículo en las elecciones de segunda vuelta?

Las personas pueden acudir a las urnas antes de las 4:00 p. m. para votar; no obstante, muchos se preguntan qué personas pueden ir acompañadas hasta el cubículo. Esto dicen las autoridades electorales.

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Votaciones en Colombia.
Foto: EFE.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

Este domingo 21 de junio se llevan a cabo las votaciones de la segunda vuelta presidencial. Más de 40 millones de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto a nivel nacional e internacional.

De acuerdo con las autoridades electorales, las personas pueden acudir a las urnas antes de las 4:00 p. m.; no obstante muchos se preguntan qué personas pueden ir acompañadas hasta el cubículo.

¿Qué personas pueden ir acompañadas a votar al cubículo?

Las elecciones no solo son un acto individual. Para muchas personas como adultos mayores, personas con discapacidad o incluso votantes primerizos ir a las urnas implica apoyo, compañía y logística adicional.

En Colombia, la jornada electoral está diseñada para ser accesible para todos, pero, en la práctica, muchos terminan resolviendo dudas, como por ejemplo:

  • La votación es personal, pero sí se permite acompañamiento en ciertos casos.
  • Los jurados pueden autorizar ayuda dentro del cubículo.
  • Hay prioridad en filas para personas con movilidad reducida.

¿Cómo acompañar a alguien a votar y no cometer errores?

Acompañar a un familiar a votar es muy común, pero hay que tener en cuenta que existen reglas sobre qué se puede hacer y qué no.

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Personas acuden a votar en Colombia.
Foto: EFE.

Lo que sí se puede hacer:

  • Ayudar a ubicar el puesto y la mesa de votación.
  • Acompañar en la fila (especialmente si hay dificultad de movilidad).
  • Solicitar atención preferencial.
  • Ingresar al cubículo si la persona lo necesita (adultos mayores, discapacidad), con autorización del jurado.

Lo que no se puede hacer:

  • Decidir por la persona o sugerirle por quién votar dentro del cubículo.
  • Marcar el tarjetón sin su consentimiento.
  • Interferir con el proceso de los jurados.

Asimismo, las autoridades indicaron que los siguientes casos son los más comunes en una jornada electoral:

  • Adultos mayores: tienen prioridad en la fila y pueden entrar acompañados si lo solicitan.
  • Personas con discapacidad: pueden recibir asistencia, el jurado autoriza el acompañamiento directo.
  • Niños o familiares: pueden entrar al puesto, pero no necesariamente al cubículo.

Adicionalmente, los ciudadanos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de dirigirse al puesto de votación.

  • Llevar agua, sombrilla o protección solar.
  • Revisar previamente el puesto y mesa de votación.
  • Ir en horarios de menor congestión (ir temprano).
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