¿Qué personas pueden ir acompañadas a votar al cubículo en las elecciones de segunda vuelta?

Este domingo 21 de junio se llevan a cabo las votaciones de la segunda vuelta presidencial. Más de 40 millones de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto a nivel nacional e internacional.

De acuerdo con las autoridades electorales, las personas pueden acudir a las urnas antes de las 4:00 p. m.; no obstante muchos se preguntan qué personas pueden ir acompañadas hasta el cubículo.

¿Qué personas pueden ir acompañadas a votar al cubículo?

Las elecciones no solo son un acto individual. Para muchas personas como adultos mayores, personas con discapacidad o incluso votantes primerizos ir a las urnas implica apoyo, compañía y logística adicional.



En Colombia, la jornada electoral está diseñada para ser accesible para todos, pero, en la práctica, muchos terminan resolviendo dudas, como por ejemplo:



La votación es personal, pero sí se permite acompañamiento en ciertos casos.

Los jurados pueden autorizar ayuda dentro del cubículo.

Hay prioridad en filas para personas con movilidad reducida.

¿Cómo acompañar a alguien a votar y no cometer errores?

Acompañar a un familiar a votar es muy común, pero hay que tener en cuenta que existen reglas sobre qué se puede hacer y qué no.

Personas acuden a votar en Colombia. Foto: EFE.

Lo que sí se puede hacer:



Ayudar a ubicar el puesto y la mesa de votación.

Acompañar en la fila (especialmente si hay dificultad de movilidad).

Solicitar atención preferencial.

Ingresar al cubículo si la persona lo necesita (adultos mayores, discapacidad), con autorización del jurado.

Lo que no se puede hacer:



Decidir por la persona o sugerirle por quién votar dentro del cubículo.

Marcar el tarjetón sin su consentimiento.

Interferir con el proceso de los jurados.

Asimismo, las autoridades indicaron que los siguientes casos son los más comunes en una jornada electoral:



Adultos mayores: tienen prioridad en la fila y pueden entrar acompañados si lo solicitan.

Personas con discapacidad: pueden recibir asistencia, el jurado autoriza el acompañamiento directo.

Niños o familiares: pueden entrar al puesto, pero no necesariamente al cubículo.

Adicionalmente, los ciudadanos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de dirigirse al puesto de votación.

