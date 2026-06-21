¿Qué personas pueden ir acompañadas a votar al cubículo en las elecciones de segunda vuelta?

Este domingo 21 de junio se llevan a cabo las votaciones de la segunda vuelta presidencial. Más de 40 millones de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto a nivel nacional e internacional.
De acuerdo con las autoridades electorales, las personas pueden acudir a las urnas antes de las 4:00 p. m.; no obstante muchos se preguntan qué personas pueden ir acompañadas hasta el cubículo.
¿Qué personas pueden ir acompañadas a votar al cubículo?
Las elecciones no solo son un acto individual. Para muchas personas como adultos mayores, personas con discapacidad o incluso votantes primerizos ir a las urnas implica apoyo, compañía y logística adicional.
En Colombia, la jornada electoral está diseñada para ser accesible para todos, pero, en la práctica, muchos terminan resolviendo dudas, como por ejemplo:
- La votación es personal, pero sí se permite acompañamiento en ciertos casos.
- Los jurados pueden autorizar ayuda dentro del cubículo.
- Hay prioridad en filas para personas con movilidad reducida.
¿Cómo acompañar a alguien a votar y no cometer errores?
Acompañar a un familiar a votar es muy común, pero hay que tener en cuenta que existen reglas sobre qué se puede hacer y qué no.
Lo que sí se puede hacer:
- Ayudar a ubicar el puesto y la mesa de votación.
- Acompañar en la fila (especialmente si hay dificultad de movilidad).
- Solicitar atención preferencial.
- Ingresar al cubículo si la persona lo necesita (adultos mayores, discapacidad), con autorización del jurado.
Lo que no se puede hacer:
- Decidir por la persona o sugerirle por quién votar dentro del cubículo.
- Marcar el tarjetón sin su consentimiento.
- Interferir con el proceso de los jurados.
Asimismo, las autoridades indicaron que los siguientes casos son los más comunes en una jornada electoral:
- Adultos mayores: tienen prioridad en la fila y pueden entrar acompañados si lo solicitan.
- Personas con discapacidad: pueden recibir asistencia, el jurado autoriza el acompañamiento directo.
- Niños o familiares: pueden entrar al puesto, pero no necesariamente al cubículo.
Adicionalmente, los ciudadanos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de dirigirse al puesto de votación.
- Llevar agua, sombrilla o protección solar.
- Revisar previamente el puesto y mesa de votación.
- Ir en horarios de menor congestión (ir temprano).