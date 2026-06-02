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Procuraduría sanciona a exalcalde de Puerto Wilches con multa de $53 millones

Jairo Demis Toquica Aguilar fue hallado responsable de incumplir requerimientos de la Inspección de Policía en un proceso de recuperación de espacio público.

Exalcalde de Puerto Wilches, Jairo Demis Toquica Aguilar.
Exalcalde de Puerto Wilches, Jairo Demis Toquica Aguilar.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jun, 2026
Editado por: Alix Salamanca

La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente al exalcalde de Puerto Wilches, Santander, Jairo Demis Toquica Aguilar, quien ejerció el cargo entre 2020 y 2023, por incumplir requerimientos realizados por el inspector central de Policía del municipio dentro de un proceso relacionado con la ocupación de espacio público.

Según informó el Ministerio Público, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga comprobó que, en el marco de un proceso policivo contra personas señaladas de invadir un sector de vía pública, se solicitó al entonces mandatario municipal brindar apoyo para la realización de caracterizaciones socioeconómicas de los ciudadanos denunciados.

Estas diligencias eran necesarias para avanzar en el procedimiento de desalojo ordenado dentro del proceso. Sin embargo, el ente de control concluyó que el exalcalde omitió cumplir con su deber legal de ejecutar la orden de Policía requerida por la autoridad competente.

La Procuraduría calificó la conducta como una falta grave cometida a título de culpa gravísima y le impuso una sanción de suspensión por diez meses.

Debido a que Toquica Aguilar ya no se encuentra ejerciendo funciones públicas, la sanción fue convertida en una multa equivalente a los salarios que devengaba al momento de los hechos, la cual asciende a 53.760.600 pesos.

La decisión hace parte de las actuaciones disciplinarias adelantadas por el organismo de control para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos frente a las órdenes impartidas por las autoridades de Policía.

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