Fiscalía reporta tres capturas por delitos electorales y 31 más por otros delitos durante jornada

La Fiscalía General de la Nación entregó un balance preliminar de la jornada electoral y confirmó la captura de tres personas por conductas relacionadas directamente con el proceso democrático, además de 31 detenidos que registraban órdenes judiciales vigentes por otros delitos.

Para garantizar el desarrollo de los comicios, la entidad dispuso cerca de 8.000 servidores entre fiscales, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y personal de apoyo, distribuidos en las 35 seccionales del país. El despliegue busca atender de manera inmediata cualquier situación que pueda afectar la transparencia del proceso electoral o la seguridad ciudadana.

Según informó la Fiscalía, las tres capturas por delitos electorales corresponden a un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio, Meta; un votante que pretendía sufragar utilizando la identidad de otra persona en Inírida, Guainía; y un hombre que destruyó una urna de votación en Valledupar, Cesar.

De manera paralela, las autoridades realizaron 31 capturas de personas requeridas por la justicia por delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión y fuga de presos. Los procedimientos se llevaron a cabo en Bogotá y en los departamentos de Caquetá, Atlántico, Antioquia, Cauca y Nariño.



La Fiscalía también informó sobre la incautación de 114 millones de pesos en Cantagallo, Bolívar, dinero que era transportado por tres personas en una camioneta. El caso quedó en manos de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, que verificará el origen de los recursos y su posible destinación.

Asimismo, los grupos de policía judicial adelantan verificaciones sobre denuncias relacionadas con presuntas intimidaciones contra jurados de votación por parte de integrantes de una estructura armada ilegal en Ricaurte, Nariño, situación que fue puesta en conocimiento de la Fuerza Pública y de la Registraduría Nacional para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Finalmente, la entidad destacó que los mecanismos de identificación implementados durante los comicios permitieron ubicar a 16 personas que figuraban como desaparecidas y que acudieron a ejercer su derecho al voto. Los casos fueron detectados en Quindío, Caldas, Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, Huila y Magdalena, permitiendo actualizar los registros correspondientes.