Otty Patiño asegura que alias ‘Zarco Aldinever’ fue asesinado por un jefe del ELN

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró que José Manuel Sierra Sabogal, conocido con el alias de ‘Zarco Aldinever’, murió tras ser asesinado por alias ‘Pablo Arauca’, integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En entrevista con Blu Radio, Patiño explicó que decidió verificar la información ante las dudas que existían sobre la muerte del señalado integrante de las disidencias. Según afirmó, consultó a personas de "alta confiabilidad", quienes le confirmaron que el cabecilla había sido asesinado.

"La fuente más confiable que encontré me dijo, 100 %, que sí estaba muerto. Primero, que estaba muerto; segundo, que lo había matado Pablito Arauca; y, tercero, que el cadáver no fue enterrado, sino arrojado al río", aseguró el funcionario.

Aunque indicó que, jurídicamente, la muerte aún no puede darse por confirmada debido a que no se ha realizado el levantamiento del cuerpo, sostuvo que la información recibida proviene de una fuente primaria en la que confía plenamente.



Otty Patiño habla sobre caso Miguel Uribe

Alias ‘Zarco Aldinever’ fue señalado por la Fiscalía General de la Nación como uno de los presuntos responsables de coordinar el asesinato del senador y entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con las investigaciones, habría dado la orden para organizar el ataque desde un punto aún no determinado de la región fronteriza con Venezuela.

Patiño también explicó que el Gobierno ya no mantiene ningún tipo de relación con la Segunda Marquetalia, organización a la que pertenecía Sierra Sabogal. Según dijo, ese proceso se rompió entre finales de 2024 y 2025, tras la fragmentación del grupo armado y la pérdida de su estructura de mando.

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Mientras tanto, las autoridades judiciales continúan recopilando información para establecer las circunstancias de la muerte de alias ‘Zarco Aldinever’ y avanzar en el esclarecimiento del atentado contra Miguel Uribe Turbay.