Buscan a bebé indígena de 9 meses con desnutrición aguda en Apartadó: su padre evitó remisión

Tras identificarse que está en desnutrición aguda, la Gobernación de Antioquia alertó que no logran dar con el paradero de un bebé indígena de 9 meses. Solicitaron a las comisarías de familia del municipio de Apartadó que inicien la búsqueda de su padre, quien no autorizó su remisión a un centro asistencial

Preocupación mostró la Gobernación de Antioquia por el estado de salud de un bebé que no tiene ni un año de nacido y pertenece al resguardo indígena La Playas del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, pues se identificó que está en condiciones que ponen en riesgo su vida.

Durante una jornada de tamizaje del programa Arrullos Antioquia, profesionales de la Secretaria de Salud identificaron que el bebé indígena tenía desnutrición aguda, por que ordenaron su traslado a un centro asistencial, decisión con la que no estuvo de acuerdo su padre.

Según alertó el propio gobernador Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta en la red social X, es urgente que las dos comisarías de familia con las que cuenta esa localidad inicien la búsqueda del menor de edad, para que le sean restablecidos sus derechos. “Es su misión emprender esa tarea y, además, un mandato”, indicó el mandatario.



Ante la negativa de la familia del menor de edad, las autoridades departamentales pidieron que se activen las rutas de protección para que finalmente pueda recibir la atención médica que requiere, esto para evitar que su estado de salud continúe deteriorándose.

“La secretaria de salud del municipio también instó al resguardo y recibió la misma respuesta. Urge encontrar el bebé, salvarle la vida y protegerle sus derechos. También es menester del gobernador indígena acompañar este proceso”, expuso Rendón.