En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Gobierno Abelardo De La Espriella
Abatido alias ‘El Ruso’

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Inmovilizan un bus que ignoró un semáforo en rojo en Medellín: también tenía fallas mecánicas

Inmovilizan un bus que ignoró un semáforo en rojo en Medellín: también tenía fallas mecánicas

El vehículo fue trasladado a los patios tras la infracción de tránsito y la posterior inspección que evidenció severas deficiencias técnicas.

bus detenido
Bus inmovilizado en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Autoridades de movilidad de Medellín inmovilizaron un bus de servicio público que se pasó un semáforo en rojo y, sumado a ello, presentaba graves fallas mecánicas. Al conductor se le impuso la respectiva orden de comparendo y el vehículo fue trasladado a los patios.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Agentes de tránsito de Medellín inmovilizaron el bus de servicio público colectivo que, días atrás, había sido captado en video pasándose un semáforo en rojo en pleno Centro de la ciudad, poniendo en riesgo la vida de pasajeros y peatones.

Últimas noticias

Daños tras terremoto en Sonsón.jpg
Antioquia

Antioquia hará una telemaratón para ayudar a las personas afectadas por el terremoto

Volcán de lodo en Urabá.jpg
Antioquia

Volcán de lodo en San Pedro de Urabá, Antioquia, hizo erupción y dejó animales afectados

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El operativo de control se llevó a cabo en la calle 33, cerca de la glorieta de Bulerías, donde los uniformados detuvieron el vehículo. Durante la inspección, las autoridades descubrieron que el vehículo circulaba con múltiples deficiencias técnico-mecánicas: una llanta presentaba fisuras con las lonas expuestas, los vidrios tenían niveles de oscurecimiento superiores a los permitidos por la norma y la placa trasera se encontraba notablemente deteriorada.

Lea también:

carro parado
Antioquia

Conductor intentó sobornar a agente de tránsito en Medellín, lo agredió y escupió: terminó capturado

"Este mismo bus había sido grabado días atrás, cruzando un semáforo en rojo, en pleno centro de Medellín, poniendo en riesgo la vida de sus ocupantes y de peatones que transitaba por el lugar. Hacemos un fuerte llamado a todas las empresas de transporte público colectivo, a propietarios y conductores para que mantengan los vehículos en perfectas condiciones tecnicomecánicas", manifestó el secretario de movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.

Tras el procedimiento, al conductor se le impuso la respectiva orden de comparendo y el vehículo fue trasladado a los patios para someterlo a un peritaje técnico detallado que permita establecer su estado de seguridad vial.

Relacionados

Secretaría de Movilidad

Medellín

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad