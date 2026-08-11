Inmovilizan un bus que ignoró un semáforo en rojo en Medellín: también tenía fallas mecánicas

Autoridades de movilidad de Medellín inmovilizaron un bus de servicio público que se pasó un semáforo en rojo y, sumado a ello, presentaba graves fallas mecánicas. Al conductor se le impuso la respectiva orden de comparendo y el vehículo fue trasladado a los patios.

Agentes de tránsito de Medellín inmovilizaron el bus de servicio público colectivo que, días atrás, había sido captado en video pasándose un semáforo en rojo en pleno Centro de la ciudad, poniendo en riesgo la vida de pasajeros y peatones.

El operativo de control se llevó a cabo en la calle 33, cerca de la glorieta de Bulerías, donde los uniformados detuvieron el vehículo. Durante la inspección, las autoridades descubrieron que el vehículo circulaba con múltiples deficiencias técnico-mecánicas: una llanta presentaba fisuras con las lonas expuestas, los vidrios tenían niveles de oscurecimiento superiores a los permitidos por la norma y la placa trasera se encontraba notablemente deteriorada.

"Este mismo bus había sido grabado días atrás, cruzando un semáforo en rojo, en pleno centro de Medellín, poniendo en riesgo la vida de sus ocupantes y de peatones que transitaba por el lugar. Hacemos un fuerte llamado a todas las empresas de transporte público colectivo, a propietarios y conductores para que mantengan los vehículos en perfectas condiciones tecnicomecánicas", manifestó el secretario de movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.



Tras el procedimiento, al conductor se le impuso la respectiva orden de comparendo y el vehículo fue trasladado a los patios para someterlo a un peritaje técnico detallado que permita establecer su estado de seguridad vial.