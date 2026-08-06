Conductor intentó sobornar a agente de tránsito en Medellín, lo agredió y escupió: terminó capturado

Un conductor fue capturado en Medellín tras agredir físicamente a un agente de tránsito que intentaba imponerle un comparendo por mal parqueo en el sector de la avenida 33.

El procedimiento se registró durante un operativo de control en el suroccidente de la capital antioqueña, cuando el funcionario ubicó un vehículo estacionado y abandonado sobre la vía.

Al iniciar el trámite para la sanción, el conductor se acercó y, tras una negativa del agente ante un intento de soborno con dinero, procedió a escupirlo y golpearlo.

Ante la situación, el agente solicitó el apoyo de la Policía Metropolitana y concretaron la captura del ciudadano. Con este caso, ya son 12 las personas detenidas en lo que va del año en la ciudad por agresiones contra agentes de tránsito.



"Como secretario de movilidad, rechazo de forma categórica cualquier acto de violencia contra mis agentes, ni toleraremos hechos de corrupción provenga de donde provenga. En lo que va corrido del año van 12 personas capturadas por agresión, quienes están respondiendo ante las autoridades judicial", así lo afirmó el secretario de movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.

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El implicado fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de violencia contra servidor público, mientras que el agente afectado recibió valoración médica para formalizar la denuncia correspondiente.