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Antioquia y Medellín se suman al duelo nacional: 3 días con banderas a media asta

El equipo de rescate enviado desde Medellín llegó a Pereira y fueron asignados al Edificio Rincón de la Villa para buscar posibles desaparecidos.

Banderas a media asta en Antioquia.jpg
Alcaldía de Medellín
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

La solidaridad de los paisas no solo ha sido recolectando alimentos, kits de aseo o dinero para los afectados por el terremoto en varias regiones de Colombia, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín se acogieron al duelo nacional por tres días.

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Así lo anunció el gobernador Andrés Julián Rendón quien a través de su cuenta de X aseguró que, “en todas nuestras instituciones públicas tendremos las banderas a media asta, en honor a las víctimas del sismo y como símbolo de solidaridad”.

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El mandatario regional invitó a toda la ciudadanía a poner las banderas - media asta en casas, instituciones educativas, empresas o negocios, además de elevar las oraciones por quienes tuvieron pérdidas por el terremoto.

Minutos después se sumó el alcalde Federico Gutiérrez que aseguró que durante los tres días de duelo nacional, en la capital de Antioquia también las banderas estarán a media asta e indicando, “unidos saldremos de esto. Medellín está con ustedes”.

Además, Gutiérrez manifestó en su cuenta de X que, “a las familias que perdieron a un ser querido, nuestro abrazo. A quienes siguen buscando, nuestra esperanza. Y a todas las regiones afectadas, nuestra solidaridad y nuestro compromiso de seguir ayudando”.

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Por su parte, la Alcaldía de Medellín informó que el equipo del Cuerpo Oficial de Bomberos que estaba ayudando en Quibdó, ya fue traslado a Pereira en donde fueron asignados al Edificio Rincón de la Villa, allí ya se comenzó con la búsqueda de posibles personas desaparecidas.

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