Nuevo temblor de 3,4 sacudió al Chocó este miércoles: epicentro fue cerca de San José del Palmar

Un nuevo temblor en Colombia fue registrado este miércoles 12 de agosto de 2026 en el departamento del Chocó, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento sísmico tuvo una magnitud de 3,4.

¿Cuándo fe el último temblor en Colombia?

Según el boletín del SGC, el sismo en Chocó ocurrió a la 1:32 de la tarde, hora local, y tuvo como referencia el municipio de San José del Palmar. El epicentro fue localizado a 20 kilómetros de esta población.

El reporte establece que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 98 kilómetros, por lo que se trató de un sismo de origen profundo. Las coordenadas registradas por las autoridades fueron 5,00 grados de latitud y -76,38 grados de longitud.



El epicentro del temblor de magnitud 3,4 en Chocó aparece ubicado en una zona cercana a San José del Palmar, de acuerdo con el mapa publicado por el Servicio Geológico Colombiano. En la representación también aparecen ciudades como Quibdó, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué y Cali.

Hasta el momento, el boletín actualizado del SGC reporta las características técnicas del movimiento sísmico y advierte que la información está sujeta a cambios. La entidad es la encargada de realizar el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio colombiano.

Publicidad

Los movimientos sísmicos son monitoreados permanentemente por las estaciones del Servicio Geológico Colombiano, que posteriormente determina su magnitud, ubicación, profundidad y demás características. Estos datos pueden ser ajustados a medida que avanza el procesamiento de la información.

Por ahora, el reporte corresponde a un sismo de magnitud 3,4 en el departamento del Chocó, con epicentro localizado a 20 kilómetros de San José del Palmar y una profundidad de 98 kilómetros.