No importa la distancia: jugador chocoano en Lanús ayudará a su pueblo tras terremoto

El futbolista colombiano Yoshan Valois, quien actualmente milita en Lanús de Argentina, aseguró en Blog Deportivo que, pese a la distancia, está dispuesto a brindar su apoyo a su tierra natal tras el terremoto que golpeó con fuerza al Chocó y otras regiones del país.

El atacante, oriundo de Istmina y con familiares en zonas cercanas al epicentro de San José del Palmar, reconoció que atraviesa momentos de tristeza por no poder estar junto a los suyos, pero afirmó que trabaja desde Argentina para aportar en lo que sea necesario.

“Muy triste, muy, muy desanimado, la verdad, pues con el corazón arrugado”, manifestó Valois, quien también explicó que una de las mayores dificultades ha sido no poder viajar para acompañar a sus familiares personalmente, aunque señaló que mantiene comunicación constante y busca contribuir junto con su hermano, su representante y su pareja.

El futbolista también hizo un llamado para que las zonas del Chocó afectadas por el movimiento telúrico tengan mayor visibilidad y reciban apoyo. Según explicó, mientras gran parte de la atención se concentra en ciudades capitales como Cali y Pereira, en distintos municipios y corregimientos chocoanos el impacto también fue considerable.



Yoshan Valois X: @clublanus

“Nos miren un poco más, que seamos más visibles”, pidió Valois, quien aseguró que está “a disposición de poder colaborar en todo lo que sea necesario”.

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La noticia del terremoto lo golpeó especialmente porque su madre, sus hermanos, su pareja y otros seres queridos se encuentran en la región. Valois contó que estaba a punto de entrenar cuando conoció lo ocurrido y que, después de terminar la práctica, la gravedad de la situación lo afectó aún más.

“Solamente quería estar al lado de mi madre y poder acompañar en todos los momentos”, relató.



No es fácil jugar

A pesar del difícil momento emocional, Valois decidió continuar con su actividad profesional y representar a Colombia desde Argentina. Este martes anotó doblete en la victoria 0-3 contra Talleres y sus goles tuvieron un homenaje hacia los afectados del terremoto.

“Quería también entrar, demostrar, marcar gol y hacer un homenaje en especial a ellos, que bueno, se me dio”, contó Valois.

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El futbolista destacó, además, que ya se han movilizado ayudas desde diferentes ciudades y resaltó la solidaridad de familiares, comunidades y otros deportistas.

“Somos uno solo, somos un país que en realidad aquí no vale nada, no vale color, lo que sea, simplemente ayudar al país y que todos estemos bien”, concluyó.