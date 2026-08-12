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No importa la distancia: jugador chocoano en Lanús ayudará a su pueblo tras terremoto

Aunque está en Argentina, ya está coordinando con familiares poder entregar ayudar a quienes más lo necesitan en uno de los departamentos más afectados por el sismo.

Yoshan Valois ayudará en Chocó
Yoshan Valois ayudará a Chocó por terremoto
Fotos: Defensoría - Lanús
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

El futbolista colombiano Yoshan Valois, quien actualmente milita en Lanús de Argentina, aseguró en Blog Deportivo que, pese a la distancia, está dispuesto a brindar su apoyo a su tierra natal tras el terremoto que golpeó con fuerza al Chocó y otras regiones del país.

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El atacante, oriundo de Istmina y con familiares en zonas cercanas al epicentro de San José del Palmar, reconoció que atraviesa momentos de tristeza por no poder estar junto a los suyos, pero afirmó que trabaja desde Argentina para aportar en lo que sea necesario.

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“Muy triste, muy, muy desanimado, la verdad, pues con el corazón arrugado”, manifestó Valois, quien también explicó que una de las mayores dificultades ha sido no poder viajar para acompañar a sus familiares personalmente, aunque señaló que mantiene comunicación constante y busca contribuir junto con su hermano, su representante y su pareja.

El futbolista también hizo un llamado para que las zonas del Chocó afectadas por el movimiento telúrico tengan mayor visibilidad y reciban apoyo. Según explicó, mientras gran parte de la atención se concentra en ciudades capitales como Cali y Pereira, en distintos municipios y corregimientos chocoanos el impacto también fue considerable.

Yoshan Valois Lanús.jpg
Yoshan Valois
X: @clublanus

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“Nos miren un poco más, que seamos más visibles”, pidió Valois, quien aseguró que está “a disposición de poder colaborar en todo lo que sea necesario”.

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La noticia del terremoto lo golpeó especialmente porque su madre, sus hermanos, su pareja y otros seres queridos se encuentran en la región. Valois contó que estaba a punto de entrenar cuando conoció lo ocurrido y que, después de terminar la práctica, la gravedad de la situación lo afectó aún más.

“Solamente quería estar al lado de mi madre y poder acompañar en todos los momentos”, relató.

No es fácil jugar

A pesar del difícil momento emocional, Valois decidió continuar con su actividad profesional y representar a Colombia desde Argentina. Este martes anotó doblete en la victoria 0-3 contra Talleres y sus goles tuvieron un homenaje hacia los afectados del terremoto.

“Quería también entrar, demostrar, marcar gol y hacer un homenaje en especial a ellos, que bueno, se me dio”, contó Valois.

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El futbolista destacó, además, que ya se han movilizado ayudas desde diferentes ciudades y resaltó la solidaridad de familiares, comunidades y otros deportistas.

“Somos uno solo, somos un país que en realidad aquí no vale nada, no vale color, lo que sea, simplemente ayudar al país y que todos estemos bien”, concluyó.

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