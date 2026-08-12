Dónde donar para los damnificados por el terremoto en Colombia

Usted, que ha seguido con preocupación las noticias sobre la devastación del terremoto en Colombia, tiene la posibilidad de ayudar. Aquí hay distintas iniciativas a las que se puede sumar.

Palacio de los Deportes para Chocó

La Alcaldía de Bogotá, por petición de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, habilitó la recepción de ayudas para el departamento de Chocó en el Palacio de los Deportes de Bogotá. Lo que se recolecte en ese punto irá directamente al departamento.

Campaña Colombia un Solo Corazón



La iniciativa oficial liderada por la oficina de la primera dama, Ana Lucía Pineda, se llama Colombia un solo corazón.

Las cuentas habilitadas para las donaciones en dinero son:



Fundación Colombia Luz y Sonrisas: NIT 9020850963, cuenta de ahorros del Banco de Bogotá número 125128462.

Corporación Organización El Minuto de Dios: NIT 860.010.371-0, cuenta de ahorros del Banco Davivienda número 004000240970.

Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco): NIT 900326456-1, cuenta corriente número 15264342372 y llave Bre-B 0090989753.

También hay centros de acopio en distintas ciudades del país. En Bogotá, los más importantes están en el centro de eventos Vive Claro (por la entrada de proveedores) y en el centro comercial Unicentro (plaza de banderas).

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Voluntarios y equipos de rescate retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto en Pereira, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios. AFP

Bancos de alimentos del país

En Colombia hay 26 sedes de los bancos de alimentos que están recibiendo aportes en especie.

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Si usted se va a dirigir a un banco de alimentos, tenga en cuenta que la aplicación Uber está entregando un incentivo de hasta 22.000 pesos para financiar 2 trayectos (ida y vuelta).

Rappi habilitó para donaciones en dinero que llegan directamente al Banco de Alimentos de Bogotá.

Cruz Roja Colombiana

En la sede principal de la Cruz Roja en Bogotá están recibiendo donaciones las 24 horas del día.

En el resto de los puntos de Cruz Roja, el horario arranca desde las 8 de la mañana.

Sus donaciones en dinero pueden ir directamente a la página de la Cruz Roja Colombiana.

Grupo Aval habilitó su red de cajeros y su ecosistema digital para hacer donaciones que llegan directamente a la seccional Bogotá de la Cruz Roja.

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Fundación Solidaridad por Colombia y Sencia

Sencia y la Fundación Solidaridad por Colombia se unieron también para recolectar donaciones. El punto de acopio está en el estadio El Campín de Bogotá, por la entrada de la carrera 30.

Reciben donaciones también a la llave de Bre-B @juntosxcolombia, de la Fundación Solidaridad por Colombia.

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Minuto de Dios

La organización Minuto de Dios recibe sus aportes en distintas ciudades del país. Están haciendo la recolección también en dinero a través de la página web www.minutodedios.org.

Donación de sangre

Otra de las cosas que usted puede hacer hoy para apoyar es donar sangre.

En Bogotá, todos los bancos de sangre están esperando nuevos donantes y este fin de sábado habrá un punto especial para la donación en el parque Timiza. El lunes estarán recibiendo donaciones en el parque El Tunal.

Una sola unidad de sangre puede salvar hasta 3 vidas.

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La red de bancos de sangre del Instituto Nacional de Salud en todo el país también está disponible para quienes se quieran unir.

Fundación Juntos se Puede

La Fundación Juntos Se Puede movilizó desde Bogotá 95 toneladas de ayuda humanitaria hacia Cali, Pereira y Chocó para atender a las comunidades afectadas por la emergencia que atraviesa Colombia.

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Las primeras 60 toneladas llegaron a Cali durante la noche, alrededor de las 11:00 p. m., desde donde serán trasladadas posteriormente hacia Pereira. De manera paralela, un camión con 20 toneladas de ayudas salió desde Bogotá con destino a Pereira, mientras que otras 15 toneladas fueron enviadas hacia Quibdó, Chocó.

¿Qué puede llevar a los puntos de acopio?

