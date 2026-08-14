Explosivista del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' se entregó al Ejército en Anorí

En una operación desarrollada en el Nordeste antioqueño, la Séptima División del Ejército Nacional logró un nuevo golpe contra el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', luego de que dos delincuentes se sometieron a la justicia.

El operativo se realizó en la vereda Los Trozos de Anorí y de acuerdo con la información de la Fuerza Pública, los dos hombres son conocidos dentro de la estructura con los alias de 'Peluca' y 'Toreto', este último estaría encargado de la preparación e instalación de artefactos explosivos.

Durante el procedimiento, los dos presuntos delincuentes también entregaron dos artefactos explosivos, un radio de comunicaciones y material de propaganda alusivo al Frente 36, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades para los procedimientos correspondientes.

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Para las Fuerzas Militares, la entrega de 'Toreto' representa una afectación significativa a las capacidades de las disidencias en Antioquia, debido al conocimiento que tendría sobre la fabricación, preparación e instalación de explosivos.

Según el Ejército Nacional, la salida de la estructura del hombre contribuye a reducir los riesgos tanto para la población civil como para los uniformados que adelantan operaciones en el Nordeste antioqueño.