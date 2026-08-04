Juez declara persona ausente a alias ‘Calarcá’ e inicia audiencia de imputación por varios delitos

Un Juez de control de garantías de Villavicencio declaró como persona ausente a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, señalado cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, luego de la publicación de un edicto. Con esta determinación, la Fiscalía inició audiencia de imputación de cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, dentro de una investigación que reúne varios hechos violentos atribuidos a esa estructura armada ilegal.

La decisión se produce luego de que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Villavicencio resolviera la apelación presentada por la defensa pública de alias ‘Calarcá’ contra la determinación adoptada previamente por el Juzgado 104 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Villavicencio, que había autorizado continuar el trámite de declaratoria de persona ausente tras la inasistencia del procesado a varias diligencias de imputación.

Durante la audiencia de segunda instancia, el juzgado destacó que la Fiscalía desplegó múltiples actuaciones para intentar ubicar y notificar al señalado comandante guerrillero. Entre ellas, solicitó apoyo al Alto Comisionado para la Paz, entidad que respondió que no tiene funciones relacionadas con notificaciones judiciales, ni dispone de mecanismos institucionales para ubicar integrantes de grupos armados.

Al sustentar la decisión, el juez explicó “El Alto Comisionado de Paz, con quien al parecer se adelantan conversaciones o acuerdos de paz y reconciliación, informó reiteradamente que no es de su función la notificación judicial, que no dispone de canales institucionales para trasladar citaciones a miembros de estructuras armadas ni posee información actualizada de datos de contacto del indiciado. De tal manera que no fue posible. Pero la Fiscalía no se quedó allí, también dispuso otra serie de actos investigativos, como consultas a entidades institucionales, Registraduría Nacional del Estado Civil, Inpec, Sisbén, entre otras actividades de campo y de policía judicial”.



En ese sentido, el juez concluyó que las medidas de búsqueda fueron suficientes y razonables, teniendo en cuenta las condiciones especiales del procesado, quien es señalado de integrar una organización criminal y cuenta con órdenes de captura vigentes.

Con esa decisión, la Fiscalía acudió al emplazamiento en junio mediante publicaciones en medios de comunicación de circulación nacional y regional para garantizar que el investigado conociera la actuación judicial y poder sustentar su solicitud de declararlo persona ausente.

El emplazamiento fue divulgado en la página web de la Fiscalía, en el periódico El Nuevo Siglo, en el diario Extra, así como a través de la emisora Radio Auténtica, con cobertura en Huila, Meta, Caquetá y Guaviare.